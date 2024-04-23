Reuters: США опоздали с помощью для Украины

После 2024 года Украине грозит неопределенностьФото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown
Палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — говорится в материале. Авторы статьи высказали опасения относительно возможности получения дальнейшей помощи Украине после одобрения данного законопроекта.
Отмечается, что после 2024 года Украине может грозить неопределенность, включая возможное возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа. Он часто высказывал сомнения относительно объемов помощи, предоставляемой Киеву.
Ранее законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике это решение США, передает RT.
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Палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters. «Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — говорится в материале. Авторы статьи высказали опасения относительно возможности получения дальнейшей помощи Украине после одобрения данного законопроекта. Отмечается, что после 2024 года Украине может грозить неопределенность, включая возможное возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа. Он часто высказывал сомнения относительно объемов помощи, предоставляемой Киеву. Ранее законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике это решение США, передает RT.