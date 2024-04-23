Reuters: США опоздали с помощью для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бомба. США. stock, испытания, сша, бомба, ядерная
После 2024 года Украине грозит неопределенность Фото:

Палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — говорится в материале. Авторы статьи высказали опасения относительно возможности получения дальнейшей помощи Украине после одобрения данного законопроекта.

Отмечается, что после 2024 года Украине может грозить неопределенность, включая возможное возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа. Он часто высказывал сомнения относительно объемов помощи, предоставляемой Киеву.

Ранее законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике это решение США, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на 60 миллиардов долларов, поскольку ситуация на фронте за это время сильно изменилась в ущерб Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters. «Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», — говорится в материале. Авторы статьи высказали опасения относительно возможности получения дальнейшей помощи Украине после одобрения данного законопроекта. Отмечается, что после 2024 года Украине может грозить неопределенность, включая возможное возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа. Он часто высказывал сомнения относительно объемов помощи, предоставляемой Киеву. Ранее законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике это решение США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...