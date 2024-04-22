В Тюменской области найдена новая самая опасная река

В Упоровском районе уровень воды в Тоболе вырос на 1,6 м за сутки

23 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Уровень воды стремительно прибывает (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году За сутки с 08:00 22 апреля по 08:00 23 апреля уровень воды в реке Тобол на контрольной точке в селе Коркино Упоровского района вырос на 1,6 м. Если ранее самый большой приток воды наблюдался в Ишиме, то теперь опасной рекой стал Тобол. Это следует из гидрологических данных. «Уровень реки Тобол в Коркино, 23 апреля 08:00 — 714 см. Сутками ранее — 554 см», — следует из данных, опубликованных информационным центром правительства региона. Таким образом, за сутки вода в реке выросла на 1,6 м. Это самое крупное повышение на территории региона. Также активно прибывает вода в реке Ишим на территории Абатского района. За сутки уровень вырос на 69 см, сейчас он составляет 770 см. В районе наводнение, включая затопление домов, ожидается 24—26 апреля. telegram-канал инфоцентра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки с 08:00 22 апреля по 08:00 23 апреля уровень воды в реке Тобол на контрольной точке в селе Коркино Упоровского района вырос на 1,6 м. Если ранее самый большой приток воды наблюдался в Ишиме, то теперь опасной рекой стал Тобол. Это следует из гидрологических данных. «Уровень реки Тобол в Коркино, 23 апреля 08:00 — 714 см. Сутками ранее — 554 см», — следует из данных, опубликованных информационным центром правительства региона. Таким образом, за сутки вода в реке выросла на 1,6 м. Это самое крупное повышение на территории региона. Также активно прибывает вода в реке Ишим на территории Абатского района. За сутки уровень вырос на 69 см, сейчас он составляет 770 см. В районе наводнение, включая затопление домов, ожидается 24—26 апреля.