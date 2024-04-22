Челябинский вуз откроет центр инженерных разработок

23 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

В Челгу начнет работу центр для заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) готовятся открыть центр инженерных разработок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, центр ускорит взаимодействие науки с заводами. «Центр инженерных разработок, используя результаты фундаментальных исследований ученых ЧелГУ, сможет предложить промышленности региона новые решения важнейших задач. В обязанности университета входит разработка документации и опытных образцов, реверсинжиниринг, а также выполнение лабораторных исследований», — процитировали в пресс-службе руководителя созданного центра Сергея Ваулина. Исходя из названия структуры «Опытные технологии: материалы, конструкции, комплектующие» (ЦИР) следует функционал центра. Минпромторг РФ стимулирует создание ЦИР ради разработки комплектующих. Челябинский центр будет разрабатывать также новые материалы. «Инженерные разработки являются не просто трендом, куда сейчас стремятся многие. Также это необходимый шаг для развития нашего университета. Увеличить доходную часть ЧелГУ по науке возможно с открытием новых направлений, связанных прежде всего с промышленностью. Для этого у вуза уже есть база в виде отдельно стоящего здания на территории колледжа, которое неплохо укомплектовано парком станков», — заметил ректор Сергей Таскаев. В центре индустриальные партнеры смогут ставить инженерные, прикладные и технические задачи, встраиваться в практико-ориентированное обучение и создание опытных производств. В рамках развития инженерного направления в ЧелГУ уже проявили интерес крупные промышленные предприятия, такие как Челябинский тракторный завод и ГРЦ им. Макеева. Центр откроется в мае. К 2026 году в межвузовском кампусе планируется создание студенческого проектно-конструкторского бюро. В апреле на базе ЧелГУ открылась первая в УрФО коллективная лаборатория для создания гаджетов умных домов и городов. Лаборатория появилась благодаря сотрудничеству ученых с группой компаний inSmart Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) готовятся открыть центр инженерных разработок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, центр ускорит взаимодействие науки с заводами. «Центр инженерных разработок, используя результаты фундаментальных исследований ученых ЧелГУ, сможет предложить промышленности региона новые решения важнейших задач. В обязанности университета входит разработка документации и опытных образцов, реверсинжиниринг, а также выполнение лабораторных исследований», — процитировали в пресс-службе руководителя созданного центра Сергея Ваулина. Исходя из названия структуры «Опытные технологии: материалы, конструкции, комплектующие» (ЦИР) следует функционал центра. Минпромторг РФ стимулирует создание ЦИР ради разработки комплектующих. Челябинский центр будет разрабатывать также новые материалы. «Инженерные разработки являются не просто трендом, куда сейчас стремятся многие. Также это необходимый шаг для развития нашего университета. Увеличить доходную часть ЧелГУ по науке возможно с открытием новых направлений, связанных прежде всего с промышленностью. Для этого у вуза уже есть база в виде отдельно стоящего здания на территории колледжа, которое неплохо укомплектовано парком станков», — заметил ректор Сергей Таскаев. В центре индустриальные партнеры смогут ставить инженерные, прикладные и технические задачи, встраиваться в практико-ориентированное обучение и создание опытных производств. В рамках развития инженерного направления в ЧелГУ уже проявили интерес крупные промышленные предприятия, такие как Челябинский тракторный завод и ГРЦ им. Макеева. Центр откроется в мае. К 2026 году в межвузовском кампусе планируется создание студенческого проектно-конструкторского бюро. В апреле на базе ЧелГУ открылась первая в УрФО коллективная лаборатория для создания гаджетов умных домов и городов. Лаборатория появилась благодаря сотрудничеству ученых с группой компаний inSmart