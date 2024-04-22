22 апреля 2024

В Екатеринбурге арестовали мигранта, который с товарищами забил насмерть мужчину

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Одного из подозреваемых отправили в СИЗО (архивное фото) Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 20-летнего Сафарбека Ходжаева — одного из участников массовой драки возле кафе на Сухоложской, в которой погиб 31-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Ходжаеву вменяют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В СИЗО он будет находиться как минимум до 19 июня, уточнили в суде.

Драка произошла в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений. Полицейские задержали пятерых подозреваемых, четверым из них скоро изберут меру пресечения. Дело под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 20-летнего Сафарбека Ходжаева — одного из участников массовой драки возле кафе на Сухоложской, в которой погиб 31-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Ходжаеву вменяют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В СИЗО он будет находиться как минимум до 19 июня, уточнили в суде. Драка произошла в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений. Полицейские задержали пятерых подозреваемых, четверым из них скоро изберут меру пресечения. Дело под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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