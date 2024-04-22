В Екатеринбурге арестовали мигранта, который с товарищами забил насмерть мужчину

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 20-летнего Сафарбека Ходжаева — одного из участников массовой драки возле кафе на Сухоложской, в которой погиб 31-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Ходжаеву вменяют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ), приготовление к преступлению (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В СИЗО он будет находиться как минимум до 19 июня, уточнили в суде.
Драка произошла в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений. Полицейские задержали пятерых подозреваемых, четверым из них скоро изберут меру пресечения. Дело под свой контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!