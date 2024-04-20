Глава СК заинтересовался массовой дракой, в которой погиб екатеринбуржец

21 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела (архивное фото) Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в массовой драке в Екатеринбурге. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК. В ночь с 19 на 20 апреля на улице Сухоложская, 9 (Вторчермет) произошла массовая драка. Один человека погиб, еще один получил ранения. К месту происшествия съезжались машины скорой помощи, реанимации и полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в массовой драке в Екатеринбурге. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении СК. В ночь с 19 на 20 апреля на улице Сухоложская, 9 (Вторчермет) произошла массовая драка. Один человека погиб, еще один получил ранения. К месту происшествия съезжались машины скорой помощи, реанимации и полиции.