22 апреля 2024

Полиция задержала мигранта, атаковавшего челябинскую чемпионку и ее подругу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Задержанного уроженца Таджикистана доставили в полицию для дачи показаний Фото:

Полицейские выявили и задержали агрессивного мигранта, чуть не задавившего машиной челябинскую чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу, а затем оскорблявшего их за внешность и по национальному признаку. Об этом сообщили URA.RU 23 апреля в ГУ МВД по региону.

«Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщала Readovka, «агрессивный мигрант из Таджикистана Исломиддин пристал к русским девушкам, которые катались на велосипедах по Челябинску». Сначала он преследовал их на машине, а потом попытался наехать на них. Затем мигрант сообщил челябинкам, что у него на родине, в Душанбе, девушки так не одеваются, а мужчины перед ними не извиняются. Что касается нарушенных им ПДД, то он в принципе ездит по городу без российских водительских прав. Видеозапись произошедшего, которую сделала Алексеева, вызвала общественный резонанс.

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Полицейские выявили и задержали агрессивного мигранта, чуть не задавившего машиной челябинскую чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу, а затем оскорблявшего их за внешность и по национальному признаку. Об этом сообщили URA.RU 23 апреля в ГУ МВД по региону. «Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе ведомства. Как ранее сообщала Readovka, «агрессивный мигрант из Таджикистана Исломиддин пристал к русским девушкам, которые катались на велосипедах по Челябинску». Сначала он преследовал их на машине, а потом попытался наехать на них. Затем мигрант сообщил челябинкам, что у него на родине, в Душанбе, девушки так не одеваются, а мужчины перед ними не извиняются. Что касается нарушенных им ПДД, то он в принципе ездит по городу без российских водительских прав. Видеозапись произошедшего, которую сделала Алексеева, вызвала общественный резонанс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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