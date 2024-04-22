Полиция задержала мигранта, атаковавшего челябинскую чемпионку и ее подругу

Полицейские выявили и задержали агрессивного мигранта, чуть не задавившего машиной челябинскую чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу, а затем оскорблявшего их за внешность и по национальному признаку. Об этом сообщили URA.RU 23 апреля в ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции оперативно установили запечатленного на видеозаписи мужчину. 40-летний челябинец доставлен в органы внутренних дел Челябинска для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщала Readovka, «агрессивный мигрант из Таджикистана Исломиддин пристал к русским девушкам, которые катались на велосипедах по Челябинску». Сначала он преследовал их на машине, а потом попытался наехать на них. Затем мигрант сообщил челябинкам, что у него на родине, в Душанбе, девушки так не одеваются, а мужчины перед ними не извиняются. Что касается нарушенных им ПДД, то он в принципе ездит по городу без российских водительских прав. Видеозапись произошедшего, которую сделала Алексеева, вызвала общественный резонанс.
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