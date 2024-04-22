В Кургане уровень воды в Тоболе продолжает снижаться

23 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Паводок отступает от Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане за два часа уровень воды в реке Тобол снизился еще на два сантиметра. По последним данным он составляет 964 сантиметра, сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По данным гидропоста на 10:00 на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 964 см. В Кетовском округе в районе н. п. Санаторная уровень воды 10 метров 46 см, в районе Кетово — 10 метров 18 см. Наблюдается снижение», — указано в сообщении telegram-канала регионального правительства. В районе села Белозерского уровень воды не поменялся — 586 сантиметров. Ранее в округе наблюдалось небольшое поднятие уровня воды, так как волна из Кургана движется в округ. В районе села Памятное уровень составляет 446 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка. Деньги будут направлены на сертификаты для покупки стройматериалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане за два часа уровень воды в реке Тобол снизился еще на два сантиметра. По последним данным он составляет 964 сантиметра, сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «По данным гидропоста на 10:00 на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 964 см. В Кетовском округе в районе н. п. Санаторная уровень воды 10 метров 46 см, в районе Кетово — 10 метров 18 см. Наблюдается снижение», — указано в сообщении telegram-канала регионального правительства. В районе села Белозерского уровень воды не поменялся — 586 сантиметров. Ранее в округе наблюдалось небольшое поднятие уровня воды, так как волна из Кургана движется в округ. В районе села Памятное уровень составляет 446 сантиметров. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области перечислят более 10 миллионов рублей за счет своих зарплат для помощи пострадавшим от паводка. Деньги будут направлены на сертификаты для покупки стройматериалов.