Водители предупреждают о заметенной снегом дороге на Салехард. Видео

23 апреля 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Движение по трассе в сторону Салехарда пока не перекрыто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается. Водители пытаются вытащить машины из снежных завалов. Движение по дороге еще не перекрыли, сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья». «Так сейчас выглядит дорога на Салехард. Нам в редакцию поступают видео от подписчиков. Машины застряли недалеко от Харсаима. Проехать пока не удается. Автомобилисты пытаются вытащить друг друга. Движение по дороге пока не перекрыто», — комментируют ситуацию на трассе авторы канала. Ранее сообщалось, что на трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается. Водители пытаются вытащить машины из снежных завалов. Движение по дороге еще не перекрыли, сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья». «Так сейчас выглядит дорога на Салехард. Нам в редакцию поступают видео от подписчиков. Машины застряли недалеко от Харсаима. Проехать пока не удается. Автомобилисты пытаются вытащить друг друга. Движение по дороге пока не перекрыто», — комментируют ситуацию на трассе авторы канала. Ранее сообщалось, что на трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют.