22 апреля 2024

Водители предупреждают о заметенной снегом дороге на Салехард. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Движение по трассе в сторону Салехарда пока не перекрыто Фото:

Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается. Водители пытаются вытащить машины из снежных завалов. Движение по дороге еще не перекрыли, сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья».

«Так сейчас выглядит дорога на Салехард. Нам в редакцию поступают видео от подписчиков. Машины застряли недалеко от Харсаима. Проехать пока не удается. Автомобилисты пытаются вытащить друг друга. Движение по дороге пока не перекрыто», — комментируют ситуацию на трассе авторы канала.

Ранее сообщалось, что на трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют.

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Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается. Водители пытаются вытащить машины из снежных завалов. Движение по дороге еще не перекрыли, сообщает telegram-канал «Мы из Приуралья». «Так сейчас выглядит дорога на Салехард. Нам в редакцию поступают видео от подписчиков. Машины застряли недалеко от Харсаима. Проехать пока не удается. Автомобилисты пытаются вытащить друг друга. Движение по дороге пока не перекрыто», — комментируют ситуацию на трассе авторы канала. Ранее сообщалось, что на трассе между Салехардом и Надымом в ЯНАО сформировано две колонны из автомобилей в обоих направлениях. По информации дептранса округа, после проезда машин, движение по дороге снова перекроют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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