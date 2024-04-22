Школы Кургана в период ЧС выводят с дистанта

В курганских школах отменяют дистанционное обучения. Это коснулось нескольких образовательных учреждений города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с работой школ и других учебных заведений.
«Сообщают, что несколько школ Кургана с 24 апреля выйдут на обучение в очном формате. У них заканчивается дистант. С дистанта должны выйти гимназия №27, а также школы №24 и №5», — рассказывают URA.RU источники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Журналисту сообщили, что позже дадут комментарий по поводу выхода школ с дистанционного обучения.
URA.RU писало ранее, что все школы города Кургана перешли на дистанционный режим работы с 9 апреля. Это произошло в связи с паводком и организацией в учебных заведениях пунктов временного размещения. Данная мера вводилась с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно.
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В курганских школах отменяют дистанционное обучения. Это коснулось нескольких образовательных учреждений города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, связанные с работой школ и других учебных заведений. «Сообщают, что несколько школ Кургана с 24 апреля выйдут на обучение в очном формате. У них заканчивается дистант. С дистанта должны выйти гимназия №27, а также школы №24 и №5», — рассказывают URA.RU источники. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ получить не удалось. Журналисту сообщили, что позже дадут комментарий по поводу выхода школ с дистанционного обучения. URA.RU писало ранее, что все школы города Кургана перешли на дистанционный режим работы с 9 апреля. Это произошло в связи с паводком и организацией в учебных заведениях пунктов временного размещения. Данная мера вводилась с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно.