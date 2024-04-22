Движение по трассе Салехард — Аксарка временно закрывается

Автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий, сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Водителей просят пока не выезжать в данных направлениях.
«Движение по автомобильной дороге Салехард — Аксарка временно закрывается. Просим водителей не выезжать на закрытые дороги до их открытия. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении.
Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается.
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Автомобильное движение по дороге Салехард — Аксарка временно закрывается из-за сложных погодных условий, сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Водителей просят пока не выезжать в данных направлениях. «Движение по автомобильной дороге Салехард — Аксарка временно закрывается. Просим водителей не выезжать на закрытые дороги до их открытия. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в сообщении. Водители, направляющиеся в сторону Салехарда (ЯНАО), предупреждают о занесенной снегом трассе. Проехать пока не удается.