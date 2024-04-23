Клаве Коке пришлось объясняться перед налоговой за гонорар от Блиновской

Клава Кока (на фото) выступала у Елены Блиновской четыре года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Певице Клаве Коке (Клавдия Высокова, родом из Екатеринбурга) пришлось объясняться перед налоговой за полученный гонорар от блогера Елены Блиновской четыре года назад. Об этом сообщает Mash.

«Четыре года назад Блиновская позвала к себе домой на шикарный междусобойчик Клаву Коку. Через год с размахом отметила 40-летие. На праздник потратила аж 119 миллионов. Пригласила Ксению Собчак и младшего Урганта в качестве ведущих. А саундтрек к веселью поручила группе „Звери“» — передают авторы канала. Они отмечают, что когда Блиновская оказалась под следствием из-за неуплаты налогов, выяснилось, что та расплачивалась с артистами с разных счетов. В конце концов всем участникам праздника пришлось выдать внутреннюю документацию компаний налоговой службе. В том числе и Клаве Коке.

Ранее Клава Кока заявляла, что ждет проверку Федеральной налоговой службы, уверяя, что ей нечего скрывать, а доход идет чистый. Осенью 2023 года ФНС начала проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала телеведущая Анастасия Ивлеева и сама Блиновская, которую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.