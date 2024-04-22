Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, насмерть сбившего 13-летнюю девочку

23 апреля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину передадут доклад о ходе расследования дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором 22-летний свердловчанин на иномарке насмерть сбил 13-летнюю девочку, выгуливающую собаку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах. Трагедия произошла вечером 21 апреля. Девочка выгуливала собаку вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина отвлекся от управления и сбил ребенка с животным, которые погибли на месте аварии. Водитель сбежал, но через время его поймали. Как оказалось, перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором 22-летний свердловчанин на иномарке насмерть сбил 13-летнюю девочку, выгуливающую собаку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах. Трагедия произошла вечером 21 апреля. Девочка выгуливала собаку вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина отвлекся от управления и сбил ребенка с животным, которые погибли на месте аварии. Водитель сбежал, но через время его поймали. Как оказалось, перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.