22 апреля 2024

Бастрыкин взялся за дело свердловчанина, насмерть сбившего 13-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину передадут доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором 22-летний свердловчанин на иномарке насмерть сбил 13-летнюю девочку, выгуливающую собаку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах.

Трагедия произошла вечером 21 апреля. Девочка выгуливала собаку вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина отвлекся от управления и сбил ребенка с животным, которые погибли на месте аварии. Водитель сбежал, но через время его поймали. Как оказалось, перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту ДТП, в котором 22-летний свердловчанин на иномарке насмерть сбил 13-летнюю девочку, выгуливающую собаку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Также Бастрыкину доложат об установленных обстоятельствах. Трагедия произошла вечером 21 апреля. Девочка выгуливала собаку вдоль дороги без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина отвлекся от управления и сбил ребенка с животным, которые погибли на месте аварии. Водитель сбежал, но через время его поймали. Как оказалось, перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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