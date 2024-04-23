Экономист раскрыл, как сокращение работающих мигрантов скажется на РФ

Экономист Хачатурян: чтобы привлечь на работу россиян, стоит увеличить зарплаты

23 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Эксперт считает, что привлечение граждан стран ближнего зарубежья способно уменьшить количество работающих в РФ мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы сократить количество работающих мигрантов в России, придется активнее привлекать к труду самих россиян. При этом зарплаты в таких секторах, как строительство, промышленность, услуги, транспорт придется увеличить. Об этом сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян. «Можно увеличить приток граждан Киргизии и привлекать больше россиян. Но и зарплаты для этого придется увеличить на 30-50% в зависимости от сферы и конкретных условий», — заявил Хачатурян во время разговора с агентством «Прайм». По словам эксперта, сейчас обсуждаются ограничения на работу лиц, которые должны получать разрешения (патенты), а это граждане Узбекистана и Таджикистана. В то время как граждане Киргизии могут это не делать, так как они относятся к лицам, у которых есть РВП, ВНЖ и гражданство стран ЕАЭС. По словам Хачатуряна, при этих изменениях, мелкие предприятия при наеме иностранных работников, скорее уйдут в еще большую тень. Что только увеличит объем рынка нелегального труда. Он отметил, что больше всего мигрантов работает на предприятиях торговли, строительства и промышленности. Он также заявил, что граждане стран ЮВА и Африки вряд ли составят серьезную конкуренцию жителям стран Средней Азии в ближайшее время. Для того чтобы была конкуренция, нужно заключать межгосударственные соглашения, а также прилагать серьезные усилия для их адаптации и интеграции в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы сократить количество работающих мигрантов в России, придется активнее привлекать к труду самих россиян. При этом зарплаты в таких секторах, как строительство, промышленность, услуги, транспорт придется увеличить. Об этом сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян. «Можно увеличить приток граждан Киргизии и привлекать больше россиян. Но и зарплаты для этого придется увеличить на 30-50% в зависимости от сферы и конкретных условий», — заявил Хачатурян во время разговора с агентством «Прайм». По словам эксперта, сейчас обсуждаются ограничения на работу лиц, которые должны получать разрешения (патенты), а это граждане Узбекистана и Таджикистана. В то время как граждане Киргизии могут это не делать, так как они относятся к лицам, у которых есть РВП, ВНЖ и гражданство стран ЕАЭС. По словам Хачатуряна, при этих изменениях, мелкие предприятия при наеме иностранных работников, скорее уйдут в еще большую тень. Что только увеличит объем рынка нелегального труда. Он отметил, что больше всего мигрантов работает на предприятиях торговли, строительства и промышленности. Он также заявил, что граждане стран ЮВА и Африки вряд ли составят серьезную конкуренцию жителям стран Средней Азии в ближайшее время. Для того чтобы была конкуренция, нужно заключать межгосударственные соглашения, а также прилагать серьезные усилия для их адаптации и интеграции в стране.