В Ноябрьске жители требуют решетить проблемы с бродячими собаками

23 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Стая агрессивных бродячих собак перемещается по городу с промзон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жители сталкиваются с проблемой бродячих собак, которые проявляют агрессию и нападают на людей. Ситуация обсуждается в социальных сетях и вызывает серьезную озабоченность. «Дочь возвращалась с медосмотра в школу №2 и, подходя, уже ко двору школы, на нее напала собака. Эта шайка бездомных псов периодически появляется на территории школы. У меня вопрос, как и у многих. Когда закончится эта вечная „война“ между бродячими псами и службами, кто их должен контролировать?», — делится опасениями жительница города в telegram-канале «NSK». Горожане требуют решения проблемы и контроля со стороны ответственных служб. Администрация Ноябрьска, отвечая на запрос корреспондента URA.RU, уточнила, что отлов бродячих животных осуществляется по заявлениям граждан в соответствии с законодательством. Жителям рекомендуется обращаться непосредственно в службу отлова, а не ограничиваться сообщениями в социальных сетях, чтобы оперативно решать подобные инциденты. В мэрии подчеркнули, что поступившие ранее заявки по указанным районам города уже были обработаны, и службы отлова в курсе ситуации с агрессивной стаей собак, которая перемещается по городу с промзон. «На текущий момент заявок по указанным адресам не поступало. В случае выявления животных без маркировки или маркированных животных, проявляющих не мотивированную агрессию, необходимо подать заявку на отлов по телефону: 361-067 (в рабочие дни), в остальной период времени по круглосуточному телефону муниципального казенного учреждения „Единая диспетчерская служба“: 35-31-13», — пояснили в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. В декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) жители сталкиваются с проблемой бродячих собак, которые проявляют агрессию и нападают на людей. Ситуация обсуждается в социальных сетях и вызывает серьезную озабоченность. «Дочь возвращалась с медосмотра в школу №2 и, подходя, уже ко двору школы, на нее напала собака. Эта шайка бездомных псов периодически появляется на территории школы. У меня вопрос, как и у многих. Когда закончится эта вечная „война“ между бродячими псами и службами, кто их должен контролировать?», — делится опасениями жительница города в telegram-канале «NSK». Горожане требуют решения проблемы и контроля со стороны ответственных служб. Администрация Ноябрьска, отвечая на запрос корреспондента URA.RU, уточнила, что отлов бродячих животных осуществляется по заявлениям граждан в соответствии с законодательством. Жителям рекомендуется обращаться непосредственно в службу отлова, а не ограничиваться сообщениями в социальных сетях, чтобы оперативно решать подобные инциденты. В мэрии подчеркнули, что поступившие ранее заявки по указанным районам города уже были обработаны, и службы отлова в курсе ситуации с агрессивной стаей собак, которая перемещается по городу с промзон. «На текущий момент заявок по указанным адресам не поступало. В случае выявления животных без маркировки или маркированных животных, проявляющих не мотивированную агрессию, необходимо подать заявку на отлов по телефону: 361-067 (в рабочие дни), в остальной период времени по круглосуточному телефону муниципального казенного учреждения „Единая диспетчерская служба“: 35-31-13», — пояснили в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит один миллион ребенку, которого укусила бродячая собака. В декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой, собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания.