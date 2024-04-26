Песков: после СВО отношения России с Европой не будут прежними

26 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

РФ будет выстраивать отношения с ЕС на новых основах, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания СВО России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейской обороны, которая позволит выстроить отношения с Москвой, и готовности к этому РФ. «Так или иначе отношения придется выстраивать. СВО рано или поздно завершится успехом для нас. Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений. Отношений, как раньше, уже не получится. Никто этого не захочет, в первую очередь мы. Мы обрели большой опыт в отношениях с европейцами, и этот опыт будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, и придется выстраивать отношения на новых основах», — пояснил Песков. Ранее Макрон анонсировал обсуждение европейской оборонной инициативы. Он сказал, что созданная система безопасности поможет европейцам выстроить соседские отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После окончания СВО России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейской обороны, которая позволит выстроить отношения с Москвой, и готовности к этому РФ. «Так или иначе отношения придется выстраивать. СВО рано или поздно завершится успехом для нас. Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений. Отношений, как раньше, уже не получится. Никто этого не захочет, в первую очередь мы. Мы обрели большой опыт в отношениях с европейцами, и этот опыт будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, и придется выстраивать отношения на новых основах», — пояснил Песков. Ранее Макрон анонсировал обсуждение европейской оборонной инициативы. Он сказал, что созданная система безопасности поможет европейцам выстроить соседские отношения с Россией после окончания конфликта на Украине.