Песков: после СВО отношения России с Европой не будут прежними

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
РФ будет выстраивать отношения с ЕС на новых основах, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После окончания СВО России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейской обороны, которая позволит выстроить отношения с Москвой, и готовности к этому РФ.

«Так или иначе отношения придется выстраивать. СВО рано или поздно завершится успехом для нас. Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений. Отношений, как раньше, уже не получится. Никто этого не захочет, в первую очередь мы. Мы обрели большой опыт в отношениях с европейцами, и этот опыт будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, и придется выстраивать отношения на новых основах», — пояснил Песков.

Ранее Макрон анонсировал обсуждение европейской оборонной инициативы. Он сказал, что созданная система безопасности поможет европейцам выстроить соседские отношения с Россией после окончания конфликта на Украине.

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После окончания СВО России и Европе придется заново выстраивать отношения на новых основах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейской обороны, которая позволит выстроить отношения с Москвой, и готовности к этому РФ. «Так или иначе отношения придется выстраивать. СВО рано или поздно завершится успехом для нас. Россия — страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Придется договариваться, как мы будем жить. Ясно, что это договоренности уже о новых модальностях отношений. Отношений, как раньше, уже не получится. Никто этого не захочет, в первую очередь мы. Мы обрели большой опыт в отношениях с европейцами, и этот опыт будем учитывать при выстраивании отношений. Но все равно географически мы никуда друг от друга не денемся, и придется выстраивать отношения на новых основах», — пояснил Песков. Ранее Макрон анонсировал обсуждение европейской оборонной инициативы. Он сказал, что созданная система безопасности поможет европейцам выстроить соседские отношения с Россией после окончания конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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