Муж Блиновской просит помощи у Бастрыкина из-за разрыва контракта с МО РФ

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ вмешаться в процесс расторжения его контракта о военной службе с Минобороны, который, по его словам, осуществляется с нарушениями.
«Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжения моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал Shot.
Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны, передает телеканал 360. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. В мае 2023 прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств, передает РАПСИ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.