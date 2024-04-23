Муж Блиновской просит помощи у Бастрыкина из-за разрыва контракта с МО РФ

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Алексей Блиновский заявил, что действия МО незаконны Фото:

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ вмешаться в процесс расторжения его контракта о военной службе с Минобороны, который, по его словам, осуществляется с нарушениями.

«Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжения моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны, передает телеканал 360. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. В мае 2023 прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств, передает РАПСИ.

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Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ вмешаться в процесс расторжения его контракта о военной службе с Минобороны, который, по его словам, осуществляется с нарушениями. «Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжения моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны, передает телеканал 360. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. В мае 2023 прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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