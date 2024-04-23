Муж Блиновской просит помощи у Бастрыкина из-за разрыва контракта с МО РФ

23 апреля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский заявил, что действия МО незаконны Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ вмешаться в процесс расторжения его контракта о военной службе с Минобороны, который, по его словам, осуществляется с нарушениями. «Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжения моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны, передает телеканал 360. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. В мае 2023 прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил главу СК РФ вмешаться в процесс расторжения его контракта о военной службе с Минобороны, который, по его словам, осуществляется с нарушениями. «Я хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москва приостановить действия, направленные на расторжения моего контракта, которые являются незаконными», — заявил Блиновский в видеообращении. Его опубликовал telegram-канал Shot. Ранее сообщалось, что Блиновский отправился на фронт для участия в специальной военной операции. Он подписал контракт с Минобороны, передает телеканал 360. Таким образом он пытается спасти свой бизнес. В мае 2023 прокуратура Москвы предъявила Блиновскому обвинение в легализации денежных средств, передает РАПСИ.