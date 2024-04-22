Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев похвастался красным кабриолетом Ford Mustang. Вместе со своими сыновьями актер прокатился по центру Екатеринбурга. Фото и видео поездки появились в telegram-канале артиста.
«Лето. Кабрик. Мечты сбываются», — написал Исаев. В зависимости от года выпуска стоимость американского автомобиля на сайте Avito варьируется от 2,2 до 11 миллионов рублей.
Ранее певица Клава Кока поделилась с подписчиками новостью о покупке Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. Автоэксперты отмечают, что стоимость немецкого автомобиля начинается от 28 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!