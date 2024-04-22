22 апреля 2024

Звезда «Уральских пельменей» Исаев похвастался красным кабриолетом Mustang. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, исаев сергей, жест рукой, легков александр
Стоимость автомобиля Сергея Исаева (справа на фото) достигает 11 млн рублей Фото:

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев похвастался красным кабриолетом Ford Mustang. Вместе со своими сыновьями актер прокатился по центру Екатеринбурга. Фото и видео поездки появились в telegram-канале артиста.

«Лето. Кабрик. Мечты сбываются», — написал Исаев. В зависимости от года выпуска стоимость американского автомобиля на сайте Avito варьируется от 2,2 до 11 миллионов рублей.

Ранее певица Клава Кока поделилась с подписчиками новостью о покупке Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. Автоэксперты отмечают, что стоимость немецкого автомобиля начинается от 28 миллионов рублей.

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Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев похвастался красным кабриолетом Ford Mustang. Вместе со своими сыновьями актер прокатился по центру Екатеринбурга. Фото и видео поездки появились в telegram-канале артиста. «Лето. Кабрик. Мечты сбываются», — написал Исаев. В зависимости от года выпуска стоимость американского автомобиля на сайте Avito варьируется от 2,2 до 11 миллионов рублей. Ранее певица Клава Кока поделилась с подписчиками новостью о покупке Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета. Автоэксперты отмечают, что стоимость немецкого автомобиля начинается от 28 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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