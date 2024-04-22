МЧС обнаружило погибшего на крупном пожаре в ХМАО

Спасатели обнаружили тело погибшего на пожаре
Спасатели обнаружили тело погибшего человека во время пожара на предприятии в ХМАО, сообщили URA.RU в окружном МЧС. Возгорание случилось в производственном здании возле дороги между Нижневартовском и Радужным на площади более 1000 квадратных метров.
«Нашли одного погибшего», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Его личность и детали гибели сейчас устанавливают.
Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел ночью 22 апреля. В тушение задействовали 32 человека и семь единиц техники. Во время ЧП пострадал также другой человек, которого передали медикам.
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