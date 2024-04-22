22 апреля 2024

МЧС обнаружило погибшего на крупном пожаре в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
Спасатели обнаружили тело погибшего на пожаре Фото:

Спасатели обнаружили тело погибшего человека во время пожара на предприятии в ХМАО, сообщили URA.RU в окружном МЧС. Возгорание случилось в производственном здании возле дороги между Нижневартовском и Радужным на площади более 1000 квадратных метров.

«Нашли одного погибшего», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Его личность и детали гибели сейчас устанавливают.

Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел ночью 22 апреля. В тушение задействовали 32 человека и семь единиц техники. Во время ЧП пострадал также другой человек, которого передали медикам.

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Спасатели обнаружили тело погибшего человека во время пожара на предприятии в ХМАО, сообщили URA.RU в окружном МЧС. Возгорание случилось в производственном здании возле дороги между Нижневартовском и Радужным на площади более 1000 квадратных метров. «Нашли одного погибшего», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Его личность и детали гибели сейчас устанавливают. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел ночью 22 апреля. В тушение задействовали 32 человека и семь единиц техники. Во время ЧП пострадал также другой человек, которого передали медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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