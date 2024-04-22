Происшествия Пожары МЧС обнаружило погибшего на крупном пожаре в ХМАО 23 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + Спасатели обнаружили тело погибшего на пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели обнаружили тело погибшего человека во время пожара на предприятии в ХМАО, сообщили URA.RU в окружном МЧС. Возгорание случилось в производственном здании возле дороги между Нижневартовском и Радужным на площади более 1000 квадратных метров. «Нашли одного погибшего», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Его личность и детали гибели сейчас устанавливают. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел ночью 22 апреля. В тушение задействовали 32 человека и семь единиц техники. Во время ЧП пострадал также другой человек, которого передали медикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели обнаружили тело погибшего человека во время пожара на предприятии в ХМАО, сообщили URA.RU в окружном МЧС. Возгорание случилось в производственном здании возле дороги между Нижневартовском и Радужным на площади более 1000 квадратных метров. «Нашли одного погибшего», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Его личность и детали гибели сейчас устанавливают. Ранее URA.RU рассказывало, что пожар произошел ночью 22 апреля. В тушение задействовали 32 человека и семь единиц техники. Во время ЧП пострадал также другой человек, которого передали медикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям