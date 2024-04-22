В Тюменской области заканчивают спасать от воды федеральную трассу

В Тюменской области завершают укрепление трассы Р-402 из Тюмени в Омск

23 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Трассу укрепляют насыпями Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области завершаются работы по укреплению участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск, которая может быть затоплена из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Абатском районе завершают работы по укреплению федеральной трассы Тюмень-Омск. Общая протяженность дамб — 12,5 км. Для их строительства используют 40 000 кубометров песка. На сегодня работы завершены на первом участке в районе села Абатское. За мостом через реку Ишим продолжают трудиться специалисты и добровольцы», — рассказали в инфоцентре. В настоящий момент вдоль трассы уже сделаны насыпи, их осталось застелить пленкой. Окончание работ намечено на 23 апреля. «Ожидаемый уровень воды мог превысить уровень высотных отметок дороги на полметра, что привело бы к остановке движения по трассе Р-402. Возможности объезда нет, так что было принято решение о возведении дамб с двух сторон и укреплении пленкой от размыва», — рассказал начальник отдела в Ишиме тюменского филиала «Уралуправтодора» Денис Петреченко. Как ранее писало URA.RU, трассу планировали защитить водоналивной дамбой. Однако позднее стало понятно, что этого будет недостаточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе Тюменской области завершаются работы по укреплению участка трассы Р-402 из Тюмени в Омск, которая может быть затоплена из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «В Абатском районе завершают работы по укреплению федеральной трассы Тюмень-Омск. Общая протяженность дамб — 12,5 км. Для их строительства используют 40 000 кубометров песка. На сегодня работы завершены на первом участке в районе села Абатское. За мостом через реку Ишим продолжают трудиться специалисты и добровольцы», — рассказали в инфоцентре. В настоящий момент вдоль трассы уже сделаны насыпи, их осталось застелить пленкой. Окончание работ намечено на 23 апреля. «Ожидаемый уровень воды мог превысить уровень высотных отметок дороги на полметра, что привело бы к остановке движения по трассе Р-402. Возможности объезда нет, так что было принято решение о возведении дамб с двух сторон и укреплении пленкой от размыва», — рассказал начальник отдела в Ишиме тюменского филиала «Уралуправтодора» Денис Петреченко. Как ранее писало URA.RU, трассу планировали защитить водоналивной дамбой. Однако позднее стало понятно, что этого будет недостаточно.