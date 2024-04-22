В Тюменской области установят «сухой закон»

Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона.
«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе.
Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно.
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Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе. Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени запрет на покупку алкоголя будет также действовать 24 мая и 27 июля. В эти дни в городе будут проходить «Последние звонки» в школах и День города.