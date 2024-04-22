22 апреля 2024

В Тюменской области установят «сухой закон»

Тюменцам запретят покупать алкоголь в праздничные дни 1 и 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, знак, бутылка, алкоголь, пить запрещено
Купить спиртное нельзя будет в магазинах на всей территории региона Фото:

Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона.

«Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе.

Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени запрет на покупку алкоголя будет также действовать 24 мая и 27 июля. В эти дни в городе будут проходить «Последние звонки» в школах и День города.

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Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе. Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени запрет на покупку алкоголя будет также действовать 24 мая и 27 июля. В эти дни в городе будут проходить «Последние звонки» в школах и День города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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