В Тюменской области установят «сухой закон»

Тюменцам запретят покупать алкоголь в праздничные дни 1 и 9 мая

23 апреля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Купить спиртное нельзя будет в магазинах на всей территории региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе. Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени запрет на покупку алкоголя будет также действовать 24 мая и 27 июля. В эти дни в городе будут проходить «Последние звонки» в школах и День города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области не смогут приобрести алкоголь в магазинах в праздничные дни 1 мая и 9 мая. Запрет содержится в постановлении правительства региона. «Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Тюменской области в дни, связанные со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. В частности — 1 мая и 9 мая», — говорится в документе. Ограничение не будет распространяться на общепит. Купить спиртное в кафе или ресторане в эти дни будет можно. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени запрет на покупку алкоголя будет также действовать 24 мая и 27 июля. В эти дни в городе будут проходить «Последние звонки» в школах и День города.