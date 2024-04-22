Самая сильная девочка России установила новый рекорд в Перми в честь 9 Мая

Самая сильная девочка России из Перми отжалась на доске с гвоздями в честь 9 Мая

23 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Лида Котельникова 20 раз отжалась на доске с гвоздями Фото: Размик Закарян © URA.RU Первоклассница из Перми Лида Котельникова выполнила 20 повторений по отжиманию на доске с гвоздями. Тем самым школьница установила новый рекорд России. Свое достижение юная пермячка посвятила предстоящему Дню Победы. «Семилетняя Лида Котельникова выполнив 20 повторений по отжиманию на гвоздях, установив рекорд России. Свое достижение Лида посвятила годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — пишет «КП-Пермь». Отец ребенка Владимир Котельников рассказал журналистам издания, что семья пермячки «несколько месяцев занимаемся йогой». Лида не только научилась стоять на гвоздях, но и отжиматься с упором на гвозди. Это упражнение она выполняет вместе со своим братом. По словам Владимира, все, что делает его дочь, «идет от чистого сердца». «Просто человек растет патриотом и любит свою родину», — отметил отец семейства. В 2023 году Лидия установила несколько неофициальных мировых рекордов в детской возрастной категории. Достижения школьницы не остались незамеченными городскими властями — депутаты гордумы Перми вручили ей благодарственное письмо. Сама первоклассница отмечала, что ее заветная мечта — встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первоклассница из Перми Лида Котельникова выполнила 20 повторений по отжиманию на доске с гвоздями. Тем самым школьница установила новый рекорд России. Свое достижение юная пермячка посвятила предстоящему Дню Победы. «Семилетняя Лида Котельникова выполнив 20 повторений по отжиманию на гвоздях, установив рекорд России. Свое достижение Лида посвятила годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — пишет «КП-Пермь». Отец ребенка Владимир Котельников рассказал журналистам издания, что семья пермячки «несколько месяцев занимаемся йогой». Лида не только научилась стоять на гвоздях, но и отжиматься с упором на гвозди. Это упражнение она выполняет вместе со своим братом. По словам Владимира, все, что делает его дочь, «идет от чистого сердца». «Просто человек растет патриотом и любит свою родину», — отметил отец семейства. В 2023 году Лидия установила несколько неофициальных мировых рекордов в детской возрастной категории. Достижения школьницы не остались незамеченными городскими властями — депутаты гордумы Перми вручили ей благодарственное письмо. Сама первоклассница отмечала, что ее заветная мечта — встретиться с президентом России Владимиром Путиным.