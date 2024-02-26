26 февраля 2024

Самая сильная девочка России поучаствовала в заседании гордумы Перми

Самая сильная девочка России Лида Котельникова получила благодарность от гордумы
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседания гордумы перми
Депутаты похвалили юную спортсменку Фото:

Депутаты пермской гордумы вручили благодарственное письмо семилетней спортсменке Лиде Котельниковой. Она побила несколько рекордов России и потому сейчас считается самой сильной девочкой страны. Трансляция заседания гордумы проходит на сайте. В награждении также принял участие мэр Перми Эдуард Соснин.

«В 2023 году Лидия установила несколько неофициальных мировых рекордов в детской возрастной категории. Ее последнее достижение — отжимание на брусьях с дополнительным весом было официально оформлено и подано на регистрацию в книгу рекордов России», — заявил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Обращаясь к девочке, он заявил: «Уважаемая Лидия Владимировна! Лидии Владимировне у нас семь лет, а она уже уважаемая». Малютин похвалил Лиду («Молодец! Так держать!») и пожелал ей дальше прославлять Пермь и популяризировать спорт. И, конечно, уважать своих родителей.

Лидия Котельникова на брусьях выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой, наполненной водой, установив рекорд. Также она 29 раз отжалась от пола на одной руке. С регистрацией рекорда семье помогли депутаты от «Единой России». Лида Котельникова мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В награждении девочки участвовали мэр Перми Соснин и спикер Малютин
В награждении девочки участвовали мэр Перми Соснин и спикер Малютин

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Депутаты пермской гордумы вручили благодарственное письмо семилетней спортсменке Лиде Котельниковой. Она побила несколько рекордов России и потому сейчас считается самой сильной девочкой страны. Трансляция заседания гордумы проходит на сайте. В награждении также принял участие мэр Перми Эдуард Соснин. «В 2023 году Лидия установила несколько неофициальных мировых рекордов в детской возрастной категории. Ее последнее достижение — отжимание на брусьях с дополнительным весом было официально оформлено и подано на регистрацию в книгу рекордов России», — заявил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Обращаясь к девочке, он заявил: «Уважаемая Лидия Владимировна! Лидии Владимировне у нас семь лет, а она уже уважаемая». Малютин похвалил Лиду («Молодец! Так держать!») и пожелал ей дальше прославлять Пермь и популяризировать спорт. И, конечно, уважать своих родителей. Лидия Котельникова на брусьях выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой, наполненной водой, установив рекорд. Также она 29 раз отжалась от пола на одной руке. С регистрацией рекорда семье помогли депутаты от «Единой России». Лида Котельникова мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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