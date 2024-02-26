Самая сильная девочка России поучаствовала в заседании гордумы Перми

Самая сильная девочка России Лида Котельникова получила благодарность от гордумы

Депутаты похвалили юную спортсменку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутаты пермской гордумы вручили благодарственное письмо семилетней спортсменке Лиде Котельниковой. Она побила несколько рекордов России и потому сейчас считается самой сильной девочкой страны. Трансляция заседания гордумы проходит на сайте. В награждении также принял участие мэр Перми Эдуард Соснин.

«В 2023 году Лидия установила несколько неофициальных мировых рекордов в детской возрастной категории. Ее последнее достижение — отжимание на брусьях с дополнительным весом было официально оформлено и подано на регистрацию в книгу рекордов России», — заявил спикер гордумы Дмитрий Малютин.

Обращаясь к девочке, он заявил: «Уважаемая Лидия Владимировна! Лидии Владимировне у нас семь лет, а она уже уважаемая». Малютин похвалил Лиду («Молодец! Так держать!») и пожелал ей дальше прославлять Пермь и популяризировать спорт. И, конечно, уважать своих родителей.

Лидия Котельникова на брусьях выполнила восемь повторений с пятилитровой бутылкой, наполненной водой, установив рекорд. Также она 29 раз отжалась от пола на одной руке. С регистрацией рекорда семье помогли депутаты от «Единой России». Лида Котельникова мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.