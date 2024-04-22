22 апреля 2024

Из-за паводка на трассе из Тюмени в Омск скопилась многокилометровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Пробка тянется на несколько километров в каждую сторону (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU.

Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Ранее агентство писало, что работы на трассе в районе моста почти закончены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU. Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Ранее агентство писало, что работы на трассе в районе моста почти закончены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...