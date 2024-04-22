Из-за паводка на трассе из Тюмени в Омск скопилась многокилометровая пробка. Видео

23 апреля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пробка тянется на несколько километров в каждую сторону (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU. Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Ранее агентство писало, что работы на трассе в районе моста почти закончены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU. Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Ранее агентство писало, что работы на трассе в районе моста почти закончены.