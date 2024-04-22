На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU.
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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск, в районе села Абатское, скопилась многокилометровая пробка. Причина в реверсивном движении, введенном на участке из-за укрепления дороги от возможного затопления. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Трасса Р-402, Тюмень — Омск. На мосту в районе села Абатское скопилась огромная пробка. Здесь строят насыпи для защиты дороги от паводка, действует реверсивное движение», — рассказал журналист URA.RU. Судя по данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Ранее агентство писало, что работы на трассе в районе моста почти закончены.