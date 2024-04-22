22 апреля 2024

Жалобы курганцев на выплаты из-за паводка рассмотрит прокурор области Назаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, назаров андрей
Прокурор Курганской области рассматрит жалобы пострадавших от воды курганцев Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жалобы курганцев на выплаты из-за паводка рассмотрит прокурор области Андрей Назаров. В ведомстве ведут работу по соблюдению прав граждан при выплате им материальной помощи, оформлению права собственности на участки, а также в случае необходимости оказания помощи при устранении последствий паводка. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«На личном контроле прокурора области находятся вопросы обеспечения защиты прав граждан, пострадавших от весеннего половодья», — рассказали в пресс-службе ведомства. Прокурор области Назаров лично провел прием 20 граждан в пунктах временного размещения. Всего к сотрудникам прокуратуры обратились более 800 эвакуированных курганцев.

В настоящее время сотрудники прокуратуры контролируют ряд ситуаций, связанных с паводком:

  • — проверятся работа территориальных комиссий по установлению фактов подтоплений;
  • — идет координационная работа правоохранительных ведомств по сохранению оставленного в зоне паводка имущества граждан;
  • — службе приставов указано на недопустимость взыскания средств матпомощи в счет имеющихся задолженностей граждан;
  • — коммунальные службы получили указание соблюдать закон при начислениях оплаты за услуги пользователям из эвакуированного жилья;
  • — местным властям выслано предложение освободить пострадавших при паводке от уплаты налогов в местные бюджеты.

В ведомстве отметили, что право на получение помощи имеют граждане, в чьем жилье в результате ЧС нарушены условия проживания. «Единовременная материальная помощь выплачивается каждому человеку, кто на день введения режима ЧС проживал в жилых помещениях, попавших в зону ЧС», — уточнили в ведомстве. Также помощь может быть оказана тем, кто потерял в наводнении предметы первой необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Звериноголовского округа, чей дом подтопило, пожаловался на отказ в выплате. Ему было отказано, поскольку вода всего лишь повредила фундамент и постройки, но при этом не зашла внутрь жилья.

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Жалобы курганцев на выплаты из-за паводка рассмотрит прокурор области Андрей Назаров. В ведомстве ведут работу по соблюдению прав граждан при выплате им материальной помощи, оформлению права собственности на участки, а также в случае необходимости оказания помощи при устранении последствий паводка. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре. «На личном контроле прокурора области находятся вопросы обеспечения защиты прав граждан, пострадавших от весеннего половодья», — рассказали в пресс-службе ведомства. Прокурор области Назаров лично провел прием 20 граждан в пунктах временного размещения. Всего к сотрудникам прокуратуры обратились более 800 эвакуированных курганцев. В настоящее время сотрудники прокуратуры контролируют ряд ситуаций, связанных с паводком: В ведомстве отметили, что право на получение помощи имеют граждане, в чьем жилье в результате ЧС нарушены условия проживания. «Единовременная материальная помощь выплачивается каждому человеку, кто на день введения режима ЧС проживал в жилых помещениях, попавших в зону ЧС», — уточнили в ведомстве. Также помощь может быть оказана тем, кто потерял в наводнении предметы первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что житель Звериноголовского округа, чей дом подтопило, пожаловался на отказ в выплате. Ему было отказано, поскольку вода всего лишь повредила фундамент и постройки, но при этом не зашла внутрь жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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