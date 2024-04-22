Житель Звериноголовского округа, чей дом и постройки затопило наводнением, пожаловался на отказ в единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. По его словам, дом признали пригодным для проживания, несмотря на поврежденный водой фундамент.
«Отказали в выплате в 10 тысяч рублей. Основание — вода в дом не зашла. При этом вода повредила фундамент и постройки. Кому-то в такой ситуации согласовывали выплаты», — сообщил пострадавший. О потопе в доме жителя села Звериноголовское — в репортаже URA.RU.
На отказы в единовременных выплатах жаловались и в других округах. В частности, деньги за подтопленные дома не могут получить некоторые жители Кетовского и Белозерского округов. Оценкой пригодности домов занимается специальная комиссия, созданная правительство региона.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти выплатили полмиллиона пострадавшим при наводнении в Звериноголовском и Целинном округах. По данным на 16 апреля, на получение выплат в 10 000 рублей было подано порядка 2,5 тысячи граждан. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
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Житель Звериноголовского округа, чей дом и постройки затопило наводнением, пожаловался на отказ в единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. По его словам, дом признали пригодным для проживания, несмотря на поврежденный водой фундамент. «Отказали в выплате в 10 тысяч рублей. Основание — вода в дом не зашла. При этом вода повредила фундамент и постройки. Кому-то в такой ситуации согласовывали выплаты», — сообщил пострадавший. О потопе в доме жителя села Звериноголовское — в репортаже URA.RU. На отказы в единовременных выплатах жаловались и в других округах. В частности, деньги за подтопленные дома не могут получить некоторые жители Кетовского и Белозерского округов. Оценкой пригодности домов занимается специальная комиссия, созданная правительство региона. Ранее URA.RU писало, что курганские власти выплатили полмиллиона пострадавшим при наводнении в Звериноголовском и Целинном округах. По данным на 16 апреля, на получение выплат в 10 000 рублей было подано порядка 2,5 тысячи граждан. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.