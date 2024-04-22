Тюменских «Новых людей» возглавит бывший депутат гордумы от ЛДПР Яковенко

23 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Кресло секретаря тюменских «Новых людей» займет экс-депутат от ЛДПР Яковенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Региональное отделение «Новых людей» в Тюменской области возглавит бывший депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко. Кандидатуру уже согласовали с федеральным штабом партии, а также с региональным внутриполитическим блоком. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском политическом бомонде. «Яковенко — человек системный и местный. Этого долгое время требовал местный внутриполитический блок от федерального штаба „Новых людей“. Возможно, теперь ситуация в регионе изменится и у партии, в перспективе, появятся мандаты», — сообщают собеседники агентства. В тюменской политтусовке принято считать, что Яковенко — соратник и член команды депутата облдумы Артема Зайцева, устроившего демарш главе реготделения ЛДПР Сысоева в 2022 году. Считается, что так депутат наращивает свое влияние и берет под контроль актив «Новых людей», что позволит ему иметь «плацдарм» на последующих выборах. «Сам по себе Зайцев не смог бы это провернуть: он не имеет выходов на АП. Вероятно, он заручился поддержкой регионального правительства», — считает политолог Александр Безделов. Агентство URA.RU связалось с депутатом Зайцевым. Парламентарий опроверг свою причастность к решению Яковенко возглавить реготделение партии. «Я этого человека знаю длительное время. Знаю его с положительной стороны, но достаточно давно Александр из партии вышел, поэтому наши с ним пути разошлись. Он себя ищет в новой политической партии. Я, член ЛДПР с 2011 года, депутат, избранный от партии, продолжаю работать в составе партии и Тюменской областной думы», — прокомментировал Артем Зайцев. Александр Яковенко «союз» с Зайцевым также опроверг. Нынешний руководитель реготделения Бочков покидает должность после провала на выборах президента. Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное отделение «Новых людей» в Тюменской области возглавит бывший депутат гордумы от ЛДПР Александр Яковенко. Кандидатуру уже согласовали с федеральным штабом партии, а также с региональным внутриполитическим блоком. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском политическом бомонде. «Яковенко — человек системный и местный. Этого долгое время требовал местный внутриполитический блок от федерального штаба „Новых людей“. Возможно, теперь ситуация в регионе изменится и у партии, в перспективе, появятся мандаты», — сообщают собеседники агентства. В тюменской политтусовке принято считать, что Яковенко — соратник и член команды депутата облдумы Артема Зайцева, устроившего демарш главе реготделения ЛДПР Сысоева в 2022 году. Считается, что так депутат наращивает свое влияние и берет под контроль актив «Новых людей», что позволит ему иметь «плацдарм» на последующих выборах. «Сам по себе Зайцев не смог бы это провернуть: он не имеет выходов на АП. Вероятно, он заручился поддержкой регионального правительства», — считает политолог Александр Безделов. Агентство URA.RU связалось с депутатом Зайцевым. Парламентарий опроверг свою причастность к решению Яковенко возглавить реготделение партии. «Я этого человека знаю длительное время. Знаю его с положительной стороны, но достаточно давно Александр из партии вышел, поэтому наши с ним пути разошлись. Он себя ищет в новой политической партии. Я, член ЛДПР с 2011 года, депутат, избранный от партии, продолжаю работать в составе партии и Тюменской областной думы», — прокомментировал Артем Зайцев. Александр Яковенко «союз» с Зайцевым также опроверг. Нынешний руководитель реготделения Бочков покидает должность после провала на выборах президента. Владислав Даванков набрал в Тюменской области чуть больше 2%, что продемонстрировало отношение местных элит к выходцу из Екатеринбурга Бочкову.