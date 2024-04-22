22 апреля 2024

Ветеран СВО прошел отбор на пост мэра в ХМАО. Инсайд

Ветеран СВО Александров прошел отбор на пост мэра Березовского района ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурсный отбор кандидатов на пост мэра Березовского района завершен Фото:

Депутаты выберут главу Березовского района ХМАО из двух кандидатов. Фаворит окружных властей, ветеран СВО Руслан Александров, и глава управления ЖКХ Олег Бачин успешно прошли конкурс. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Ветеран СВО Александров и „технический“ кандидат Олег Бачин успешно прошли конкурсный отбор. Итоговый этап — заседание думы, на котором они презентуют свою программу перед депутатами, — состоится 24 апреля», — уточнил инсайдер.

Как сообщает информатор, вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, подавший документы, не приехал на отбор. Комиссия не пропустила на следующий этап четвертого претендента, гендиректора МУП «Березовонефтепродукт» Тимура Маммаева.

В администрацию района направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО рекомендовали ветерана СВО Руслана Александрова на пост главы Березовского района. Будучи уроженцем Березово и обладая опытом работы в муниципальной службы, он стал основным кандидатом на пост мэра.

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Депутаты выберут главу Березовского района ХМАО из двух кандидатов. Фаворит окружных властей, ветеран СВО Руслан Александров, и глава управления ЖКХ Олег Бачин успешно прошли конкурс. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Ветеран СВО Александров и „технический“ кандидат Олег Бачин успешно прошли конкурсный отбор. Итоговый этап — заседание думы, на котором они презентуют свою программу перед депутатами, — состоится 24 апреля», — уточнил инсайдер. Как сообщает информатор, вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, подавший документы, не приехал на отбор. Комиссия не пропустила на следующий этап четвертого претендента, гендиректора МУП «Березовонефтепродукт» Тимура Маммаева. В администрацию района направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО рекомендовали ветерана СВО Руслана Александрова на пост главы Березовского района. Будучи уроженцем Березово и обладая опытом работы в муниципальной службы, он стал основным кандидатом на пост мэра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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