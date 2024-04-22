Депутаты выберут главу Березовского района ХМАО из двух кандидатов. Фаворит окружных властей, ветеран СВО Руслан Александров, и глава управления ЖКХ Олег Бачин успешно прошли конкурс. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Ветеран СВО Александров и „технический“ кандидат Олег Бачин успешно прошли конкурсный отбор. Итоговый этап — заседание думы, на котором они презентуют свою программу перед депутатами, — состоится 24 апреля», — уточнил инсайдер.
Как сообщает информатор, вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, подавший документы, не приехал на отбор. Комиссия не пропустила на следующий этап четвертого претендента, гендиректора МУП «Березовонефтепродукт» Тимура Маммаева.
В администрацию района направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО рекомендовали ветерана СВО Руслана Александрова на пост главы Березовского района. Будучи уроженцем Березово и обладая опытом работы в муниципальной службы, он стал основным кандидатом на пост мэра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!