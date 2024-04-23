Три челябинца участвуют в шоу «Суперниндзя Дети» на СТС

23 апреля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Подростки из Челябинска появятся в программе «Суперниндзя. Дети» Фото: Анна Майорова © URA.RU Три ребенка из Челябинска станут участниками шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС. За призовой фонд в шесть миллионов рублей поборются 11-летние Александр Кожухов и Владислав Иванов, а также 13-летний Тимофей Никитин, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Три юных спортсмена из Челябинска станут участниками нового спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Премьера состоится 5 мая. Школьники поборются за призовой фонд в шесть миллионов рублей, который разделят три победителя», — сообщает пресс-служба телеканала. Скалолаз Александр Кожухов участвует в шоу ради того, чтобы помочь девочке с ДЦП. Тимофей Никитин занимается воркаутом. Он хочет одержать победу в программе и открыть свой зал. Еще один челябинский участник Владислав Иванов увлекается скалолазанием и боулдерингом больше шести лет. Ранее челябинский блогер Дмитрий Масленников вернулся в программу «Суперниндзя». Он стал ведущим детской версии спортивного шоу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три ребенка из Челябинска станут участниками шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС. За призовой фонд в шесть миллионов рублей поборются 11-летние Александр Кожухов и Владислав Иванов, а также 13-летний Тимофей Никитин, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Три юных спортсмена из Челябинска станут участниками нового спортивного шоу „Суперниндзя. Дети“. Премьера состоится 5 мая. Школьники поборются за призовой фонд в шесть миллионов рублей, который разделят три победителя», — сообщает пресс-служба телеканала. Скалолаз Александр Кожухов участвует в шоу ради того, чтобы помочь девочке с ДЦП. Тимофей Никитин занимается воркаутом. Он хочет одержать победу в программе и открыть свой зал. Еще один челябинский участник Владислав Иванов увлекается скалолазанием и боулдерингом больше шести лет. Ранее челябинский блогер Дмитрий Масленников вернулся в программу «Суперниндзя». Он стал ведущим детской версии спортивного шоу.