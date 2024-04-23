Учитель из Пермского края обокрал пассажира на борту самолета в ХМАО

23 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пермяк похитил планшет у другого пассажира по прилету в аэропорт Сургута Фото: Анна Майорова © URA.RU Учителя из Пермского края заподозрили в краже на борту самолета. В УМВД на транспорте по УрФО, рассказали что мужчина похитил планшет у другого пассажира по прилету в аэропорт Сургута. «Когда самолет прилетел в Сургут и пассажиры покинули борт пермяк заметил в кармане спинки сидения оставленный планшет, достал его и положил в свой рюкзак. Задержанный вышел из самолета, и не предпринимая попыток найти владельца гаджета, покинул аэропорт и отправился на железнодорожный вокзал, чтобы уехать в город Ноябрьск», — говорится на сайте ведомства. Пермяк избавился от сим-карты, которая была в планшете, а сам гаджет, стоивший восемь тысяч рублей, оставил себе. Полицейским удалось поймать злоумышленника в аэропорту Сургута, куда он вновь приехал, чтобы улететь домой. Оказалось, мужчина работает педагогом в одном из городских центров детского творчества. Пермяк признал свою вину, а дело передали в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учителя из Пермского края заподозрили в краже на борту самолета. В УМВД на транспорте по УрФО, рассказали что мужчина похитил планшет у другого пассажира по прилету в аэропорт Сургута. «Когда самолет прилетел в Сургут и пассажиры покинули борт пермяк заметил в кармане спинки сидения оставленный планшет, достал его и положил в свой рюкзак. Задержанный вышел из самолета, и не предпринимая попыток найти владельца гаджета, покинул аэропорт и отправился на железнодорожный вокзал, чтобы уехать в город Ноябрьск», — говорится на сайте ведомства. Пермяк избавился от сим-карты, которая была в планшете, а сам гаджет, стоивший восемь тысяч рублей, оставил себе. Полицейским удалось поймать злоумышленника в аэропорту Сургута, куда он вновь приехал, чтобы улететь домой. Оказалось, мужчина работает педагогом в одном из городских центров детского творчества. Пермяк признал свою вину, а дело передали в суд.