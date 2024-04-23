Шойгу: ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала СВО

Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО достигли почти 500 тысяч военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу. Слова главы оборонного ведомства приводит РИА Новости.
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