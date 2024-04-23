Шойгу: ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала СВО достигли почти 500 тысяч военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу. Слова главы оборонного ведомства приводит РИА Новости.

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Потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Общие потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил Сергей Шойгу. Слова главы оборонного ведомства приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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