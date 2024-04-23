В Перми появится новый рок-бар

23 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Бар около года готовили к открытию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Перми готовится к открытию лаундж-бар Rockstar. Информация об этом появилась в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». «Мы с радостью сообщаем, что 24 апреля состоится техническое открытие. На протяжении года мы готовились к этому событию, но на самом деле нам потребовалось гораздо больше времени», — сказано в сообщении. Создатели заведения отметили, что постарались совместить атмосферу рок-н-ролла с современными напитками и блюдами. Это не первое заведение, которое открылось в Перми в апреле. Ранее стало известно, что начала работать первая итальянская столовая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Перми готовится к открытию лаундж-бар Rockstar. Информация об этом появилась в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». «Мы с радостью сообщаем, что 24 апреля состоится техническое открытие. На протяжении года мы готовились к этому событию, но на самом деле нам потребовалось гораздо больше времени», — сказано в сообщении. Создатели заведения отметили, что постарались совместить атмосферу рок-н-ролла с современными напитками и блюдами. Это не первое заведение, которое открылось в Перми в апреле. Ранее стало известно, что начала работать первая итальянская столовая.