В Перми появится новый рок-бар

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Концерт Лены Катиной. Тюмень, развлечение, вечеринка, ночная жизнь, отдых, ночной клуб, ночной бар, пати
Бар около года готовили к открытию Фото:

В центре Перми готовится к открытию лаундж-бар Rockstar. Информация об этом появилась в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с радостью сообщаем, что 24 апреля состоится техническое открытие. На протяжении года мы готовились к этому событию, но на самом деле нам потребовалось гораздо больше времени», — сказано в сообщении.

Создатели заведения отметили, что постарались совместить атмосферу рок-н-ролла с современными напитками и блюдами. Это не первое заведение, которое открылось в Перми в апреле. Ранее стало известно, что начала работать первая итальянская столовая.

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В центре Перми готовится к открытию лаундж-бар Rockstar. Информация об этом появилась в группе заведения в соцсети «ВКонтакте». «Мы с радостью сообщаем, что 24 апреля состоится техническое открытие. На протяжении года мы готовились к этому событию, но на самом деле нам потребовалось гораздо больше времени», — сказано в сообщении. Создатели заведения отметили, что постарались совместить атмосферу рок-н-ролла с современными напитками и блюдами. Это не первое заведение, которое открылось в Перми в апреле. Ранее стало известно, что начала работать первая итальянская столовая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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