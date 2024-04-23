Депутат думы ХМАО решил не отказываться от мандата

Глава ДСК «Автобан» Андреев передумал складывать полномочия в думе ХМАО
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Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск, дума хмао, табличка
Депутат окружной думы Югры Алексей Андреев решил не отказываться от мандата Фото:

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев, представляющий интересы избирателей Мегиона и северо-западной части Нижневартовска, отозвал свое заявление о сложении полномочий. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU в ходе беседы по телефону.

«Я написал заявление об отзыве. Я пересмотрел свои графики, учел возможность продолжения работы в Ханты-Мансийском автономном округе в качестве депутата и счел необходимым остаться и работать дальше», — прокомментировал депутат.

Рассмотреть вопрос об отказе от мандата югорский парламент должен был 26 апреля. Также на эту дату запланировано голосование по сложению полномочий еще одного депутата, Петра Созонова, представлявшего в окружной думе интересы жителей Югорска и его градообразующего предприятия «Газпром Трансгаз Югорск». Изначально причиной ухода из думы источники агентства называли то, что оба парламентария проживают в других регионах.

Ранее URA.RU писало о том, что в думе запланировано рассмотрение вопросов об отказе от двух депутатских мандатов. Внеочередное заседание пройдет в режиме ВКС.

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Депутат думы ХМАО Алексей Андреев, представляющий интересы избирателей Мегиона и северо-западной части Нижневартовска, отозвал свое заявление о сложении полномочий. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU в ходе беседы по телефону. «Я написал заявление об отзыве. Я пересмотрел свои графики, учел возможность продолжения работы в Ханты-Мансийском автономном округе в качестве депутата и счел необходимым остаться и работать дальше», — прокомментировал депутат. Рассмотреть вопрос об отказе от мандата югорский парламент должен был 26 апреля. Также на эту дату запланировано голосование по сложению полномочий еще одного депутата, Петра Созонова, представлявшего в окружной думе интересы жителей Югорска и его градообразующего предприятия «Газпром Трансгаз Югорск». Изначально причиной ухода из думы источники агентства называли то, что оба парламентария проживают в других регионах. Ранее URA.RU писало о том, что в думе запланировано рассмотрение вопросов об отказе от двух депутатских мандатов. Внеочередное заседание пройдет в режиме ВКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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