Московский подрядчик отремонтирует дорогу в ЯНАО за шесть миллиардов рублей

Участок дороги Ныда — Пангоды реконструируеr московское АО «Донаэродорстрой»

23 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы пройдут на участке дороги Ныда — Пангоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский подрядчик акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой» выполнит ремонт участка дороги в ЯНАО Ныда — Пангоды. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды. Цена контракта 5 643 590 000 рублей», — говорится на странице карточки закупки. Заказчик — дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее URA.RU сообщало о выделении финансирования правительством РФ на строительство в ЯНАО дороги Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка». Документ о господдержке проекта подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский подрядчик акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой» выполнит ремонт участка дороги в ЯНАО Ныда — Пангоды. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды. Цена контракта 5 643 590 000 рублей», — говорится на странице карточки закупки. Заказчик — дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее URA.RU сообщало о выделении финансирования правительством РФ на строительство в ЯНАО дороги Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка». Документ о господдержке проекта подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.