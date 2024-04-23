Московский подрядчик отремонтирует дорогу в ЯНАО за шесть миллиардов рублей

Участок дороги Ныда — Пангоды реконструируеr московское АО «Донаэродорстрой»
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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
Ремонтные работы пройдут на участке дороги Ныда — Пангоды Фото:

Московский подрядчик акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой» выполнит ремонт участка дороги в ЯНАО Ныда — Пангоды. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды. Цена контракта 5 643 590 000 рублей», — говорится на странице карточки закупки. Заказчик — дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее URA.RU сообщало о выделении финансирования правительством РФ на строительство в ЯНАО дороги Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка». Документ о господдержке проекта подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Московский подрядчик акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов «Донаэродорстрой» выполнит ремонт участка дороги в ЯНАО Ныда — Пангоды. Информация об этом размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды. Цена контракта 5 643 590 000 рублей», — говорится на странице карточки закупки. Заказчик — дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее URA.RU сообщало о выделении финансирования правительством РФ на строительство в ЯНАО дороги Харп — Горнолыжный центр — Международная арктическая станция «Снежинка». Документ о господдержке проекта подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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