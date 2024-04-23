Правительство РФ выделит Белгороду в 2024 году 6 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить шесть миллиардов рублей на оказание помощи Белгородской области, включая промышленность. Поддержка региона и реализация законопроекта о формировании свободной экономической зоны в очередной раз обсуждалась в правительстве 23 апреля.
«Направим этому российскому субъекту еще свыше 2 млрд рублей. В первую очередь — людям, потерявшим жилье, сотрудникам малых и средних предприятий, индивидуальным предпринимателям. Средства получат и промышленные компании для реконструкции, модернизации и расширения своего производства, а также приобретения новых мощностей и, что очень важно, сохранения рабочих мест. Всего на такие цели в текущем году мы выделим региону более 6 млрд рублей», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе заседания.
Напомним, что распоряжение на оказание мер поддержки Белгородской области свыше двух миллиардов рублей премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 19 апреля. Минфин направит деньги в качестве дотации бюджету региона.
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