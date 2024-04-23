ФСБ раскрыла крупное хищение денег на пермском оборонном заводе

ФСБ: сотрудник ПАО «НПО «Искра» осужден за крупные хищения денежных средств

23 апреля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Сотрудник предприятия признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Илья Московец © URA.RU На пермском ПАО «НПО Искра», которое производит двигатели для ракетно-космической отрасли, вскрылись крупные хищения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю. По информации ведомства, к ним причастен один из сотрудников предприятия. Он давал указания своему подчиненному начислять работникам завода повышенные премии, а затем возвращать их ему. «Сотрудник ПАО «НПО «Искра» причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере. Используя свое служебное положение, он давал незаконные указания подчиненному начислять денежные средства работникам предприятия с условием последующего возврата. Фиктивная отчетность о достигнутых результатах предоставлялась в бухгалтерию предприятия», — говорится в сообщении регионального УФСБ. Преступления совершались в период с июля 2020 по август 2022 года. Ведомство уточняет, что уголовное дело рассматривалось в Пермском краевом суде в марте 2024 года. Сотрудник «Искры» признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере четырехсот тысяч рублей. ПАО НПО «Искра» производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса, (в том числе, твердотопливные ракетные двигатели). Единственным учредителем предприятия является АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» госкорпорации «Роскосмос». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пермском ПАО «НПО Искра», которое производит двигатели для ракетно-космической отрасли, вскрылись крупные хищения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю. По информации ведомства, к ним причастен один из сотрудников предприятия. Он давал указания своему подчиненному начислять работникам завода повышенные премии, а затем возвращать их ему. «Сотрудник ПАО «НПО «Искра» причастен к хищению денежных средств в особо крупном размере. Используя свое служебное положение, он давал незаконные указания подчиненному начислять денежные средства работникам предприятия с условием последующего возврата. Фиктивная отчетность о достигнутых результатах предоставлялась в бухгалтерию предприятия», — говорится в сообщении регионального УФСБ. Преступления совершались в период с июля 2020 по август 2022 года. Ведомство уточняет, что уголовное дело рассматривалось в Пермском краевом суде в марте 2024 года. Сотрудник «Искры» признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере четырехсот тысяч рублей. ПАО НПО «Искра» производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса, (в том числе, твердотопливные ракетные двигатели). Единственным учредителем предприятия является АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» госкорпорации «Роскосмос».