Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольное мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами, передает корреспондент URA.RU. «Если дамбу прорвет — утонем как в чашке», — волнуются сельчане.
«Надо спасать свою деревню самим»
Если дамбу прорвет, село Нижнетобольное затопит, уверены местные жители
Село Нижнетобольное с населением около 300 человек окружено дамбой. Ее построили после эпичного наводнения 1994-го года, рассказывают старожилы. Она долгие годы спасала село от большой воды. В этом году в ожидании рекордного паводка дамбу спешно «нарастили». И вовремя. По словам жителей, вода уже доходит до верхней границы старой дамбы. Власти просили сельчан помочь в работе.
«Село только дамба спасает от наводнения. У нас берег Тобола большой — кругом мы обвалены дамбой. Если бы эту дамбу не подняли нынче — все, утонули бы. На метр или больше добавили насыпи, но еще надо», — говорит пенсионер Николай Менщиков. Он вспоминает, что в 1970-х годах при поводке вода доходила до школы, которая находится в середине села.
Сейчас, по словам пенсионера, в поселке осталось порядка ста человек. В основном, это мужчины. Детей и стариков эвакуировали. Одни уехали к родственникам, другие — в пункты временного размещения. При этом мужчины продолжают патрулировать и укреплять дамбу. Сельчане на своей технике возят песок и грунт, женщины помогают наполнять мешки для дамбы.
Отпустили с вахты
Насыпь укрепляют с нескольких сторон. Нижнетобольное дамба окружает, как чашу
Двое сельчан на краю села грузят грунт в Камаз. «Проводим работы на своей технике — Камаз, трактор. Работы по отсыпке дамбы, грунт заранее подготовили. Работаем своими силами. Вся деревня выходит помогать — женщины, пенсионеры. Насыпают песок в мешки. Другие жители поддерживают нас — компотом, водой напоят. Надеяться не на кого, отстаиваем свою деревню сами», — говорит житель поселка Куандык. В деревне он разводит скот.
Мужчина поясняет, что вода окружила поселок с севера, востока и юга. Чтобы с запада не подтопило, пришлось засыпать трубу. «Глава сделал группу, каждую ночь жители выходят на дежурство по дамбе. Если прорвет, то как в чашке утонем. Опасность есть», — отмечает он, и прогнозировать ситуацию не берется. Деревню готов отстаивать, как и многие односельчане.
Его напарник Руслан Седов из-за опасности затопления отказался от очередной вахты. «Нужно деревню отстаивать, дамбу строить. Я позвонил работодателю, объяснил ситуацию, что идет паводок, ЧС. Работодатель согласился», — говорит Руслан. Жена с детьми, а также родители Руслана на время пика паводка уехали к родственникам.
«Волну из Кургана примут луга и пойма»
В администрации Белозерского округа не считают ситуацию с паводком критической, и надеются на природный ландшафт
В окружном центре — селе Белозерское настроение оптимистичное. Вдоль берега Тобола здесь также тянется свежая насыпь из песка и белых мешков с глиной. В администрации отмечают, что в целом по округу критической ситуации нет, в населенных пунктах подтоплено 45 домов. В двух пунктах временного размещения находятся порядка 70 человек. Дамбы подготовили, организовано дежурство за состоянием насыпи.
Местные жители сами вызываются патрулировать дамбу, в том числе безработные граждане. «Надеемся, что высокого уровня не будет: волна из Кургана частично уйдет в пойму, часть воды примут на себя заливные луга. Надеемся, что построенные дамбы выдержат. Сейчас уровень в реке стабилизируется», — отмечает сотрудник окружной администрации. Комиссия уже работает по заявлениям от пострадавших от наводнения жителей Белозерского округа.
URA.RU писало, что уровень воды в районе села Белозерского 23 апреля составляет 585 см, в районе села Памятное — составляет 456 см. В течении дня подъема воды не наблюдалось. В районе Кургана вода снизилась до 959 см. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции.
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Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольное мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами, передает корреспондент URA.RU. «Если дамбу прорвет — утонем как в чашке», — волнуются сельчане. Село Нижнетобольное с населением около 300 человек окружено дамбой. Ее построили после эпичного наводнения 1994-го года, рассказывают старожилы. Она долгие годы спасала село от большой воды. В этом году в ожидании рекордного паводка дамбу спешно «нарастили». И вовремя. По словам жителей, вода уже доходит до верхней границы старой дамбы. Власти просили сельчан помочь в работе. «Село только дамба спасает от наводнения. У нас берег Тобола большой — кругом мы обвалены дамбой. Если бы эту дамбу не подняли нынче — все, утонули бы. На метр или больше добавили насыпи, но еще надо», — говорит пенсионер Николай Менщиков. Он вспоминает, что в 1970-х годах при поводке вода доходила до школы, которая находится в середине села. Сейчас, по словам пенсионера, в поселке осталось порядка ста человек. В основном, это мужчины. Детей и стариков эвакуировали. Одни уехали к родственникам, другие — в пункты временного размещения. При этом мужчины продолжают патрулировать и укреплять дамбу. Сельчане на своей технике возят песок и грунт, женщины помогают наполнять мешки для дамбы. Двое сельчан на краю села грузят грунт в Камаз. «Проводим работы на своей технике — Камаз, трактор. Работы по отсыпке дамбы, грунт заранее подготовили. Работаем своими силами. Вся деревня выходит помогать — женщины, пенсионеры. Насыпают песок в мешки. Другие жители поддерживают нас — компотом, водой напоят. Надеяться не на кого, отстаиваем свою деревню сами», — говорит житель поселка Куандык. В деревне он разводит скот. Мужчина поясняет, что вода окружила поселок с севера, востока и юга. Чтобы с запада не подтопило, пришлось засыпать трубу. «Глава сделал группу, каждую ночь жители выходят на дежурство по дамбе. Если прорвет, то как в чашке утонем. Опасность есть», — отмечает он, и прогнозировать ситуацию не берется. Деревню готов отстаивать, как и многие односельчане. Его напарник Руслан Седов из-за опасности затопления отказался от очередной вахты. «Нужно деревню отстаивать, дамбу строить. Я позвонил работодателю, объяснил ситуацию, что идет паводок, ЧС. Работодатель согласился», — говорит Руслан. Жена с детьми, а также родители Руслана на время пика паводка уехали к родственникам. В окружном центре — селе Белозерское настроение оптимистичное. Вдоль берега Тобола здесь также тянется свежая насыпь из песка и белых мешков с глиной. В администрации отмечают, что в целом по округу критической ситуации нет, в населенных пунктах подтоплено 45 домов. В двух пунктах временного размещения находятся порядка 70 человек. Дамбы подготовили, организовано дежурство за состоянием насыпи. Местные жители сами вызываются патрулировать дамбу, в том числе безработные граждане. «Надеемся, что высокого уровня не будет: волна из Кургана частично уйдет в пойму, часть воды примут на себя заливные луга. Надеемся, что построенные дамбы выдержат. Сейчас уровень в реке стабилизируется», — отмечает сотрудник окружной администрации. Комиссия уже работает по заявлениям от пострадавших от наводнения жителей Белозерского округа. URA.RU писало, что уровень воды в районе села Белозерского 23 апреля составляет 585 см, в районе села Памятное — составляет 456 см. В течении дня подъема воды не наблюдалось. В районе Кургана вода снизилась до 959 см. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции.