«Утонем как в чашке»: курганское село спасается от наводнения. Фото, видео

Жители курганского села строят дамбу от наводнения

23 апреля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Жители села в Белозерском округе сами укрепляют дамбу и следят за уровнем воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольное мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами, передает корреспондент URA.RU. «Если дамбу прорвет — утонем как в чашке», — волнуются сельчане. «Надо спасать свою деревню самим» Если дамбу прорвет, село Нижнетобольное затопит, уверены местные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Село Нижнетобольное с населением около 300 человек окружено дамбой. Ее построили после эпичного наводнения 1994-го года, рассказывают старожилы. Она долгие годы спасала село от большой воды. В этом году в ожидании рекордного паводка дамбу спешно «нарастили». И вовремя. По словам жителей, вода уже доходит до верхней границы старой дамбы. Власти просили сельчан помочь в работе. «Село только дамба спасает от наводнения. У нас берег Тобола большой — кругом мы обвалены дамбой. Если бы эту дамбу не подняли нынче — все, утонули бы. На метр или больше добавили насыпи, но еще надо», — говорит пенсионер Николай Менщиков. Он вспоминает, что в 1970-х годах при поводке вода доходила до школы, которая находится в середине села. Сейчас, по словам пенсионера, в поселке осталось порядка ста человек. В основном, это мужчины. Детей и стариков эвакуировали. Одни уехали к родственникам, другие — в пункты временного размещения. При этом мужчины продолжают патрулировать и укреплять дамбу. Сельчане на своей технике возят песок и грунт, женщины помогают наполнять мешки для дамбы. Отпустили с вахты Насыпь укрепляют с нескольких сторон. Нижнетобольное дамба окружает, как чашу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое сельчан на краю села грузят грунт в Камаз. «Проводим работы на своей технике — Камаз, трактор. Работы по отсыпке дамбы, грунт заранее подготовили. Работаем своими силами. Вся деревня выходит помогать — женщины, пенсионеры. Насыпают песок в мешки. Другие жители поддерживают нас — компотом, водой напоят. Надеяться не на кого, отстаиваем свою деревню сами», — говорит житель поселка Куандык. В деревне он разводит скот. Мужчина поясняет, что вода окружила поселок с севера, востока и юга. Чтобы с запада не подтопило, пришлось засыпать трубу. «Глава сделал группу, каждую ночь жители выходят на дежурство по дамбе. Если прорвет, то как в чашке утонем. Опасность есть», — отмечает он, и прогнозировать ситуацию не берется. Деревню готов отстаивать, как и многие односельчане. Его напарник Руслан Седов из-за опасности затопления отказался от очередной вахты. «Нужно деревню отстаивать, дамбу строить. Я позвонил работодателю, объяснил ситуацию, что идет паводок, ЧС. Работодатель согласился», — говорит Руслан. Жена с детьми, а также родители Руслана на время пика паводка уехали к родственникам. «Волну из Кургана примут луга и пойма» В администрации Белозерского округа не считают ситуацию с паводком критической, и надеются на природный ландшафт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В окружном центре — селе Белозерское настроение оптимистичное. Вдоль берега Тобола здесь также тянется свежая насыпь из песка и белых мешков с глиной. В администрации отмечают, что в целом по округу критической ситуации нет, в населенных пунктах подтоплено 45 домов. В двух пунктах временного размещения находятся порядка 70 человек. Дамбы подготовили, организовано дежурство за состоянием насыпи. Местные жители сами вызываются патрулировать дамбу, в том числе безработные граждане. «Надеемся, что высокого уровня не будет: волна из Кургана частично уйдет в пойму, часть воды примут на себя заливные луга. Надеемся, что построенные дамбы выдержат. Сейчас уровень в реке стабилизируется», — отмечает сотрудник окружной администрации. Комиссия уже работает по заявлениям от пострадавших от наводнения жителей Белозерского округа. URA.RU писало, что уровень воды в районе села Белозерского 23 апреля составляет 585 см, в районе села Памятное — составляет 456 см. В течении дня подъема воды не наблюдалось. В районе Кургана вода снизилась до 959 см. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольное мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами, передает корреспондент URA.RU. «Если дамбу прорвет — утонем как в чашке», — волнуются сельчане. Село Нижнетобольное с населением около 300 человек окружено дамбой. Ее построили после эпичного наводнения 1994-го года, рассказывают старожилы. Она долгие годы спасала село от большой воды. В этом году в ожидании рекордного паводка дамбу спешно «нарастили». И вовремя. По словам жителей, вода уже доходит до верхней границы старой дамбы. Власти просили сельчан помочь в работе. «Село только дамба спасает от наводнения. У нас берег Тобола большой — кругом мы обвалены дамбой. Если бы эту дамбу не подняли нынче — все, утонули бы. На метр или больше добавили насыпи, но еще надо», — говорит пенсионер Николай Менщиков. Он вспоминает, что в 1970-х годах при поводке вода доходила до школы, которая находится в середине села. Сейчас, по словам пенсионера, в поселке осталось порядка ста человек. В основном, это мужчины. Детей и стариков эвакуировали. Одни уехали к родственникам, другие — в пункты временного размещения. При этом мужчины продолжают патрулировать и укреплять дамбу. Сельчане на своей технике возят песок и грунт, женщины помогают наполнять мешки для дамбы. Двое сельчан на краю села грузят грунт в Камаз. «Проводим работы на своей технике — Камаз, трактор. Работы по отсыпке дамбы, грунт заранее подготовили. Работаем своими силами. Вся деревня выходит помогать — женщины, пенсионеры. Насыпают песок в мешки. Другие жители поддерживают нас — компотом, водой напоят. Надеяться не на кого, отстаиваем свою деревню сами», — говорит житель поселка Куандык. В деревне он разводит скот. Мужчина поясняет, что вода окружила поселок с севера, востока и юга. Чтобы с запада не подтопило, пришлось засыпать трубу. «Глава сделал группу, каждую ночь жители выходят на дежурство по дамбе. Если прорвет, то как в чашке утонем. Опасность есть», — отмечает он, и прогнозировать ситуацию не берется. Деревню готов отстаивать, как и многие односельчане. Его напарник Руслан Седов из-за опасности затопления отказался от очередной вахты. «Нужно деревню отстаивать, дамбу строить. Я позвонил работодателю, объяснил ситуацию, что идет паводок, ЧС. Работодатель согласился», — говорит Руслан. Жена с детьми, а также родители Руслана на время пика паводка уехали к родственникам. В окружном центре — селе Белозерское настроение оптимистичное. Вдоль берега Тобола здесь также тянется свежая насыпь из песка и белых мешков с глиной. В администрации отмечают, что в целом по округу критической ситуации нет, в населенных пунктах подтоплено 45 домов. В двух пунктах временного размещения находятся порядка 70 человек. Дамбы подготовили, организовано дежурство за состоянием насыпи. Местные жители сами вызываются патрулировать дамбу, в том числе безработные граждане. «Надеемся, что высокого уровня не будет: волна из Кургана частично уйдет в пойму, часть воды примут на себя заливные луга. Надеемся, что построенные дамбы выдержат. Сейчас уровень в реке стабилизируется», — отмечает сотрудник окружной администрации. Комиссия уже работает по заявлениям от пострадавших от наводнения жителей Белозерского округа. URA.RU писало, что уровень воды в районе села Белозерского 23 апреля составляет 585 см, в районе села Памятное — составляет 456 см. В течении дня подъема воды не наблюдалось. В районе Кургана вода снизилась до 959 см. Актуальная информация о паводке в Курганской области — в онлайн-трансляции.