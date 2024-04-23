Bloomberg: ЕС готовит вторичные санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая

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новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейский союз оценивает потенциальные санкции против более десятка компаний, которые продолжают покупать запрещенные товары у блока и поставлять их в Россию», —
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