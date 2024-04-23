Bloomberg: ЕС готовит вторичные санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая

23 апреля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

. Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз оценивает потенциальные санкции против более десятка компаний, которые продолжают покупать запрещенные товары у блока и поставлять их в Россию», — передает Bloomberg со ссылкой на документ. Известно, что компании находятся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз оценивает потенциальные санкции против более десятка компаний, которые продолжают покупать запрещенные товары у блока и поставлять их в Россию», — передает Bloomberg со ссылкой на документ. Известно, что компании находятся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге.