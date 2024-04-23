Bloomberg: ЕС готовит вторичные санкции против компаний из Турции, ОАЭ и Китая

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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейский союз оценивает потенциальные санкции против более десятка компаний, которые продолжают покупать запрещенные товары у блока и поставлять их в Россию», — передает Bloomberg со ссылкой на документ. Известно, что компании находятся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге.

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Евросоюз собирается ввести вторичные санкции против множества компаний, которые якобы поставляют запрещенные товары в Россию. Об этом сообщает Bloomberg. «Европейский союз оценивает потенциальные санкции против более десятка компаний, которые продолжают покупать запрещенные товары у блока и поставлять их в Россию», — передает Bloomberg со ссылкой на документ. Известно, что компании находятся в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Гонконге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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