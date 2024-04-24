Путин раскрыл ход расследования теракта в «Крокусе»

Путин: спецслужбы продолжают выяснять детали теракта в «Крокусе»

24 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал, как проходит расследование теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно из видеообращения главы государства, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что одной из самых серьезных угроз этого века остается международный терроризм. Он напомнил, что целью терактов в разных странах — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. За ними, по его словам, стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы государств. Он добавил, что методы преступников с каждым разом все более «изощренные и варварские». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин рассказал, как проходит расследование теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно из видеообращения главы государства, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что одной из самых серьезных угроз этого века остается международный терроризм. Он напомнил, что целью терактов в разных странах — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. За ними, по его словам, стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы государств. Он добавил, что методы преступников с каждым разом все более «изощренные и варварские».