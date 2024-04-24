Путин раскрыл ход расследования теракта в «Крокусе»

Путин: спецслужбы продолжают выяснять детали теракта в «Крокусе»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, как проходит расследование теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно из видеообращения главы государства, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что одной из самых серьезных угроз этого века остается международный терроризм. Он напомнил, что целью терактов в разных странах — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. За ними, по его словам, стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы государств. Он добавил, что методы преступников с каждым разом все более «изощренные и варварские».

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Президент России Владимир Путин рассказал, как проходит расследование теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно из видеообращения главы государства, адресованного к участникам 12-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что одной из самых серьезных угроз этого века остается международный терроризм. Он напомнил, что целью терактов в разных странах — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды. За ними, по его словам, стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы государств. Он добавил, что методы преступников с каждым разом все более «изощренные и варварские».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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