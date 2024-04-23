В Нижневартовске отменили первомайские демонстрации

23 апреля 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске отменили уличные демонстрации на 1 Мая (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) отменили уличные демонстрации на 1 Мая, сообщил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте. Все праздничные мероприятия будут проводить в помещениях. «По первомайским мероприятиям — все мероприятия будут в зальных помещениях. Шествий, митингов не предусмотрено», — рассказал инсайдер. В мэрии Нижневартовска подтвердили информацию, уточнив, что для горожан культурные учреждения подготовили различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия. В образовательных организациях пройдут классные часы, кинопоказы и организуют дискуссионные площадки. «Накануне планируется проведение субботников, экскурсий для школьников в организацию, где занимаются производством постельного белья, аксессуаров, спецодежды, в том числе для защитников Отечества, находящихся в зоне проведения СВО», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте тоже отменили традиционное шествие на 1 Мая. Там для жителей организуют митинг-концерт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) отменили уличные демонстрации на 1 Мая, сообщил URA.RU источник в городском политическом истеблишменте. Все праздничные мероприятия будут проводить в помещениях. «По первомайским мероприятиям — все мероприятия будут в зальных помещениях. Шествий, митингов не предусмотрено», — рассказал инсайдер. В мэрии Нижневартовска подтвердили информацию, уточнив, что для горожан культурные учреждения подготовили различные концерты, акции и эко-просветительские мероприятия. В образовательных организациях пройдут классные часы, кинопоказы и организуют дискуссионные площадки. «Накануне планируется проведение субботников, экскурсий для школьников в организацию, где занимаются производством постельного белья, аксессуаров, спецодежды, в том числе для защитников Отечества, находящихся в зоне проведения СВО», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте тоже отменили традиционное шествие на 1 Мая. Там для жителей организуют митинг-концерт.