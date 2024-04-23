Опаснее, чем энцефалит: что такое клещевой боррелиоз

В Свердловской области уже 1,3 тысячи человек были укушены клещами

23 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Клещи могут быть переносчиками боррелиоза Фото: Илья Московец © URA.RU С приходом весны в России появляются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Например, в Свердловской области с начала сезона клещами были укушены уже 1,3 тысячи человек. Несмотря на опасения из-за энцефалита, самой распространенной инфекцией является боррелиоз (болезнь Лайма). Наиболее высокая заболеваемость этим недугом наблюдается на Северо-Западе, Урале и в Западной Сибири. URA.RU приводит информацию об этой болезни. Что такое болезнь Лайма и насколько она заразна Новость по теме Какие болезни переносят клещи: симптомы Болезнь Лайма, также известная как Лайм-боррелиоз или иксодовый клещевой боррелиоз, представляет собой острую инфекцию бактериальной природы. Инфекция передается человеку через укус инфицированного иксодового клеща, передает пресс-служба «Гемотест». Больные боррелиозом не представляют опасности для окружающих, так как инфекция не передается от человека к человеку. Однако возможна передача от матери к ребенку через плаценту. В России заболеваемость клещевым боррелиозом наиболее высока на Северо-Западе, Урале и в Западной Сибири. Так, по данным на 2007 год в Сибири и на Урале болезнью Лайма диагностировали 90 из 100 гражданам. Болезнь имеет выраженный сезонный характер. С наибольшей вероятностью заражения наблюдаются в теплые месяцы — с апреля по октябрь. Каковы симптомы боррелиоза Мигрирующая эритема Одним из ключевых симптомов болезни Лайма является появление особенной сыпи, известной как мигрирующая эритема. Это круглая или овальная сыпь, возникающая в районе укуса клеща обычно через неделю или две после контакта с паразитом, хотя в некоторых случаях сыпь может проявиться и спустя месяц. Эритема часто имеет яркий центр с четкими краями, от которого расходится красная или бордовая окраска. Между центром и краями сыпи кожа остается светлее. Обычно эта сыпь не вызывает дискомфорта, но иногда может сопровождаться зудом или чувством жара. На темной коже эритема может напоминать гематому. Со временем сыпь может появиться в других участках тела, даже там, где клещ не кусал. Гриппоподобные симптомы Через несколько недель после укуса могут проявиться симптомы, схожие с гриппом: повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах, а также увеличение лимфатических узлов. В отличие от обычного гриппа, эти признаки могут сохраняться дольше двух недель или исчезать и появляться вновь. Редкие симптомы болезни Лайма Если лечение антибиотиками не было проведено, могут развиться более редкие и серьезные симптомы: интенсивные головные боли и менингеальные признаки, напоминающие мигрень;

паралич лицевого нерва;

воспаление и отек суставов;

нарушения сердечного ритма;

одышка;

острая боль в спине и шее;

онемение конечностей;

тошнота и рвотные позывы; К каким осложнениям приводит болезнь Лайма Хронический артрит Если болезнь Лайма не лечится, то спустя несколько месяцев могут возникнуть хронические воспаления суставов. Пациенты испытывают периодические боли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Обычно такой артрит перемещается из одного сустава в другой, наиболее часто страдают колени. Неврологические последствия Нарушения нервной системы являются одними из частых осложнений болезни Лайма. К ним относятся: паралич лицевого нерва;

менингит;

онемение конечностей;

боли в спинномозговых корешках;

проблемы с координацией движений;

ухудшение памяти;

трудности с концентрацией внимания;

расстройства сна. Висцеральные осложнения В редких случаях у больных может развиться гепатит, обычно протекающий без желтухи. Также могут возникать жалобы на уменьшение аппетита и боль в правом подреберье из-за увеличения печени. Также часть больных боррелиозом может испытать спленомегалию из-за активного вовлечения селезенки в патологический процесс. Как лечить боррелиоз После укуса клеща нужно немедленно обратиться к специалисту. Болезнь поддается лечению антибиотиками на любой стадии. Однако чем раньше начать терапию, тем меньше риск развития осложнений или перехода болезни в хроническую форму. Можно ли заразиться не через клеща Основными носителями бактерий боррелиоза служат животные, такие как крупный рогатый скот, овцы, собаки, птицы и грызуны. Бактерии попадают в организм человека через слюну клеща во время укуса. Поэтому подхватить болезнь можно из-за попадания в организм бактерий через недостаточно обработанное молоко, при контакте с содержимым кишечника клеща или через микротравмы при помощи животным. Также возможно внутриутробное заражение от матери к плоду. Кто находится в группе риска К группам риска относятся люди, проводящие время в лесу в период активности клещей. Это могут быть охотники, фермеры или жители определенных районов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом весны в России появляются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Например, в Свердловской области с начала сезона клещами были укушены уже 1,3 тысячи человек. Несмотря на опасения из-за энцефалита, самой распространенной инфекцией является боррелиоз (болезнь Лайма). Наиболее высокая заболеваемость этим недугом наблюдается на Северо-Западе, Урале и в Западной Сибири. URA.RU приводит информацию об этой болезни. Болезнь Лайма, также известная как Лайм-боррелиоз или иксодовый клещевой боррелиоз, представляет собой острую инфекцию бактериальной природы. Инфекция передается человеку через укус инфицированного иксодового клеща, передает пресс-служба «Гемотест». Больные боррелиозом не представляют опасности для окружающих, так как инфекция не передается от человека к человеку. Однако возможна передача от матери к ребенку через плаценту. В России заболеваемость клещевым боррелиозом наиболее высока на Северо-Западе, Урале и в Западной Сибири. Так, по данным на 2007 год в Сибири и на Урале болезнью Лайма диагностировали 90 из 100 гражданам. Болезнь имеет выраженный сезонный характер. С наибольшей вероятностью заражения наблюдаются в теплые месяцы — с апреля по октябрь. Одним из ключевых симптомов болезни Лайма является появление особенной сыпи, известной как мигрирующая эритема. Это круглая или овальная сыпь, возникающая в районе укуса клеща обычно через неделю или две после контакта с паразитом, хотя в некоторых случаях сыпь может проявиться и спустя месяц. Эритема часто имеет яркий центр с четкими краями, от которого расходится красная или бордовая окраска. Между центром и краями сыпи кожа остается светлее. Обычно эта сыпь не вызывает дискомфорта, но иногда может сопровождаться зудом или чувством жара. На темной коже эритема может напоминать гематому. Со временем сыпь может появиться в других участках тела, даже там, где клещ не кусал. Через несколько недель после укуса могут проявиться симптомы, схожие с гриппом: повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах, а также увеличение лимфатических узлов. В отличие от обычного гриппа, эти признаки могут сохраняться дольше двух недель или исчезать и появляться вновь. Если лечение антибиотиками не было проведено, могут развиться более редкие и серьезные симптомы: Если болезнь Лайма не лечится, то спустя несколько месяцев могут возникнуть хронические воспаления суставов. Пациенты испытывают периодические боли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Обычно такой артрит перемещается из одного сустава в другой, наиболее часто страдают колени. Нарушения нервной системы являются одними из частых осложнений болезни Лайма. К ним относятся: В редких случаях у больных может развиться гепатит, обычно протекающий без желтухи. Также могут возникать жалобы на уменьшение аппетита и боль в правом подреберье из-за увеличения печени. Также часть больных боррелиозом может испытать спленомегалию из-за активного вовлечения селезенки в патологический процесс. После укуса клеща нужно немедленно обратиться к специалисту. Болезнь поддается лечению антибиотиками на любой стадии. Однако чем раньше начать терапию, тем меньше риск развития осложнений или перехода болезни в хроническую форму. Основными носителями бактерий боррелиоза служат животные, такие как крупный рогатый скот, овцы, собаки, птицы и грызуны. Бактерии попадают в организм человека через слюну клеща во время укуса. Поэтому подхватить болезнь можно из-за попадания в организм бактерий через недостаточно обработанное молоко, при контакте с содержимым кишечника клеща или через микротравмы при помощи животным. Также возможно внутриутробное заражение от матери к плоду. К группам риска относятся люди, проводящие время в лесу в период активности клещей. Это могут быть охотники, фермеры или жители определенных районов.