Дорожники экстренно расширяют русло реки, которая угрожает свердловскому поселку

23 апреля 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

По информации собеседника, река вышла из берегов из-за неправильного диаметра новых труб Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) дорожники экстренно расширяют русло вышедшей из берегов реки Чусовой. По информации источника URA.RU, близкого к ревдинской администрации, подтопление произошло из-за новых труб с недостаточной пропускной способностью. «Это случилось из-за ремонта моста на объездной дороге неподалеку. Дорожники установили трубы, диаметр которых не позволяет пропускать воду в полном объеме. Сейчас их меняют, ведутся соответствующие работы. В зоне подтопления находятся три дома — у них затопило огороды, по одному вода подошла вплотную к жилищу. Эвакуация жителей не требуется», — поделился собеседник. Информацию о работах подтверждает и сама администрация Ревды в telegram-канале. Подрядчик, задействованный в строительстве участка трассы Пермь — Екатеринбург, разбирает часть строительной площадки для увеличения пропускной способности реки Чусовой на участке. В мэрии уточнили, что эвакуации жителей не потребуется, а подтоплены только огороды. Днем 23 апреля в Барановке река вышла из берегов. По словам очевидцев, причина этого — сильное сужение реки во время ремонта Чусовского моста. Местные жители, оказавшиеся в зоне подтопления, отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и хозяйство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) дорожники экстренно расширяют русло вышедшей из берегов реки Чусовой. По информации источника URA.RU, близкого к ревдинской администрации, подтопление произошло из-за новых труб с недостаточной пропускной способностью. «Это случилось из-за ремонта моста на объездной дороге неподалеку. Дорожники установили трубы, диаметр которых не позволяет пропускать воду в полном объеме. Сейчас их меняют, ведутся соответствующие работы. В зоне подтопления находятся три дома — у них затопило огороды, по одному вода подошла вплотную к жилищу. Эвакуация жителей не требуется», — поделился собеседник. Информацию о работах подтверждает и сама администрация Ревды в telegram-канале. Подрядчик, задействованный в строительстве участка трассы Пермь — Екатеринбург, разбирает часть строительной площадки для увеличения пропускной способности реки Чусовой на участке. В мэрии уточнили, что эвакуации жителей не потребуется, а подтоплены только огороды. Днем 23 апреля в Барановке река вышла из берегов. По словам очевидцев, причина этого — сильное сужение реки во время ремонта Чусовского моста. Местные жители, оказавшиеся в зоне подтопления, отказываются покидать свои дома из-за невозможности забрать с собой скот и хозяйство.