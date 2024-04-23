Мирные жители погибли в Запорожской области при атаке украинского БПЛА

ВСУ атаковали Запорожье беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе поселка Мирное Запорожской области беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским военным, атаковал автомобиль с мирными жителями. В результате нападения погибли четыре человека. Об этом рассказал представитель спецслужб.
«Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — заявил представитель оперативных служб, слова которого приводит РИА Новости.
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