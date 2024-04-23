Мирные жители погибли в Запорожской области при атаке украинского БПЛА

23 апреля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Запорожье беспилотниками Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе поселка Мирное Запорожской области беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским военным, атаковал автомобиль с мирными жителями. В результате нападения погибли четыре человека. Об этом рассказал представитель спецслужб. «Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — заявил представитель оперативных служб, слова которого приводит РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе поселка Мирное Запорожской области беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским военным, атаковал автомобиль с мирными жителями. В результате нападения погибли четыре человека. Об этом рассказал представитель спецслужб. «Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — заявил представитель оперативных служб, слова которого приводит РИА Новости.