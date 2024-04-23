23 апреля 2024

Мирные жители погибли в Запорожской области при атаке украинского БПЛА

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ВСУ атаковали Запорожье беспилотниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе поселка Мирное Запорожской области беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским военным, атаковал автомобиль с мирными жителями. В результате нападения погибли четыре человека. Об этом рассказал представитель спецслужб.

«Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — заявил представитель оперативных служб, слова которого приводит РИА Новости.

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В районе поселка Мирное Запорожской области беспилотный летательный аппарат, принадлежащий украинским военным, атаковал автомобиль с мирными жителями. В результате нападения погибли четыре человека. Об этом рассказал представитель спецслужб. «Сегодня БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в районе поселка Мирное. В результате атаки погибли четыре человека», — заявил представитель оперативных служб, слова которого приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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