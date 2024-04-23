МЧС раскрыло причину подтопления в Ревде. Фото

Поселок в Ревде оказался подтоплен из-за увеличенного сброса с водохранилища
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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, непогода, паводок, наводнение, потоп, разрушения, подтопление, сель
Всего подтоплено шесть жилых домов (архивное фото) Фото:

Подтопление частного сектора в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сейчас роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вечером 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. Дорожники экстренно расширили участок с недостаточной пропускной способностью. Местные жители отказались покидать дома из-за невозможности взять.

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Подтопление частного сектора в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. Вечером 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. Дорожники экстренно расширили участок с недостаточной пропускной способностью. Местные жители отказались покидать дома из-за невозможности взять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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