Подтопление частного сектора в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сейчас роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.
Вечером 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. Дорожники экстренно расширили участок с недостаточной пропускной способностью. Местные жители отказались покидать дома из-за невозможности взять.
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