МЧС раскрыло причину подтопления в Ревде. Фото

Поселок в Ревде оказался подтоплен из-за увеличенного сброса с водохранилища

23 апреля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Всего подтоплено шесть жилых домов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Подтопление частного сектора в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. Вечером 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. Дорожники экстренно расширили участок с недостаточной пропускной способностью. Местные жители отказались покидать дома из-за невозможности взять. telegram-канал «МЧС Свердловской области», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подтопление частного сектора в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «Прибывшие к месту вызова специалисты МЧС России установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — говорится в telegram-канале ведомства. Сейчас роста уровня воды не наблюдается. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области. Вечером 23 апреля река вышла из берегов из-за того, что рабочие сузили ее русло во время ремонта Чусовского моста. Дорожники экстренно расширили участок с недостаточной пропускной способностью. Местные жители отказались покидать дома из-за невозможности взять.