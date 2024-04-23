23 апреля 2024

Уровень Тобола у Кургана опустился на два сантиметра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Уровень воды в реке продолжает превышать отметку «опасное явление» Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе у Кургана к 00:00 снизился на два сантиметра до 951. За Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«В Кургане уровень Тобола — 951 см», — свидетельствуют данные информационного портала Курганской области. За два прошедших часа река понизилась на два сантиметра.

На территории региона продолжается рекордный по масштабам паводок. О самых важных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в Тоболе у Кургана к 00:00 снизился на два сантиметра до 951. За Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «В Кургане уровень Тобола — 951 см», — свидетельствуют данные информационного портала Курганской области. За два прошедших часа река понизилась на два сантиметра. На территории региона продолжается рекордный по масштабам паводок. О самых важных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...