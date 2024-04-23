Уровень Тобола у Кургана опустился на два сантиметра

Уровень воды в реке продолжает превышать отметку «опасное явление»
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе у Кургана к 00:00 снизился на два сантиметра до 951. За Эта информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«В Кургане уровень Тобола — 951 см», — свидетельствуют данные информационного портала Курганской области. За два прошедших часа река понизилась на два сантиметра.
На территории региона продолжается рекордный по масштабам паводок. О самых важных событиях прошедшего дня вы можете узнать из материала URA.RU.
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