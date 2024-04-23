Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали.
На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает, что на заседании присутствует Тимур Иванов.
В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU.
Тимур Иванов (в центре) присутствовал на заседании коллегии Минобороны России
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Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали. На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает, что на заседании присутствует Тимур Иванов. В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU.