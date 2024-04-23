23 апреля 2024

Замминистра обороны РФ присутствовал на коллегии ведомства перед задержанием. Фото

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Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля
Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали.

На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает, что на заседании присутствует Тимур Иванов.

В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510122@egNews
Тимур Иванов (в центре) присутствовал на заседании коллегии Минобороны России

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Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали. На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает, что на заседании присутствует Тимур Иванов. В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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