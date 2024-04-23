Замминистра обороны РФ присутствовал на коллегии ведомства перед задержанием. Фото

24 апреля 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали. На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает , что на заседании присутствует Тимур Иванов. В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU. Тимур Иванов (в центре) присутствовал на заседании коллегии Минобороны России официальный сайт Минобороны РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Минобороны России Тимур Иванов присутствовал на заседании коллегии ведомства, следует из видео, опубликованного на сайте министерства. Встреча прошла днем 23 апреля, через несколько часов после этого Иванова задержали. На опубликованных кадрах — глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово, посвященное оперативной обстановке в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. Выложенное видео подтверждает, что на заседании присутствует Тимур Иванов. В СКР подтвердили факт задержания Иванова, пишет RT. Его подозревают в получении взятки на сумму не менее миллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Подробности о жизни замминистра обороны, его достижениях и уголовном деле — в материале URA.RU.