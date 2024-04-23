Завод курганского промышленника резко нарастил доход и прибыль

По итогу прошедшего года завод «Курганстальмост» увеличил собственные доходы на 9 млрд рублей. Также выросли чистая прибыль и расходы предприятия, указано в отчетности на портале СБИС. Компанией владеет крупный промышленник Дмитрий Парышев.
«В 2023 году доходы ЗАО „Курганстальмост“ составили 33,5 млрд рублей (+9 млрд за год). Расходы увеличились на 8,4 млрд рублей до 30,8 млрд. Чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей (+0,5 млрд за год)», — написано на сайте.
ЗАО было зарегистрировано в конце января 1994 года с уставным капиталом в 386 512 рублей. Завод ориентирован на производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. В организации насчитывается восемь филиалов.
Редакция URA.RU запросила комментарий у руководства акционерного общества по теме публикации. Ответ ожидается.
В паводковый период сотни работников «Курганстальмоста» приняли участие в борьбе со стихией. Ежедневно добровольцы укрепляют дамбы, патрулируют и оповещают граждан, проживающих в потенциальной зоне подтопления.
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По итогу прошедшего года завод «Курганстальмост» увеличил собственные доходы на 9 млрд рублей. Также выросли чистая прибыль и расходы предприятия, указано в отчетности на портале СБИС. Компанией владеет крупный промышленник Дмитрий Парышев. «В 2023 году доходы ЗАО „Курганстальмост“ составили 33,5 млрд рублей (+9 млрд за год). Расходы увеличились на 8,4 млрд рублей до 30,8 млрд. Чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей (+0,5 млрд за год)», — написано на сайте. ЗАО было зарегистрировано в конце января 1994 года с уставным капиталом в 386 512 рублей. Завод ориентирован на производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. В организации насчитывается восемь филиалов. Редакция URA.RU запросила комментарий у руководства акционерного общества по теме публикации. Ответ ожидается. В паводковый период сотни работников «Курганстальмоста» приняли участие в борьбе со стихией. Ежедневно добровольцы укрепляют дамбы, патрулируют и оповещают граждан, проживающих в потенциальной зоне подтопления.