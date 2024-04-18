Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
«На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода.
Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города.
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Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода. Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы. Для укрепления защитного сооружения экстренно выезжали более сотни рабочих оборонного завода «Курганприбор». Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.