18 апреля 2024

Директор «Курганстальмоста» всю ночь укреплял дамбу, в которой нашли протечки. Видео

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Малое Чаусово
В Кургане всю ночь устраняли протечку дамбы в Вороновке Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода.

Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы. Для укрепления защитного сооружения экстренно выезжали более сотни рабочих оборонного завода «Курганприбор». Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.

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Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода. Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы. Для укрепления защитного сооружения экстренно выезжали более сотни рабочих оборонного завода «Курганприбор». Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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