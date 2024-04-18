Директор «Курганстальмоста» всю ночь укреплял дамбу, в которой нашли протечки. Видео

19 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В Кургане всю ночь устраняли протечку дамбы в Вороновке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода. Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы. Для укрепления защитного сооружения экстренно выезжали более сотни рабочих оборонного завода «Курганприбор». Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор «Курганстальмост» Дмитрий Парышев вместе с заводчанами всю ночь помогал укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка, в которой нашли протечки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «На укреплении дамбы в Вороновке в Кургане всю ночь с 23:00 до 6:00 часов — работала команда из 25 заводчан. Сначала грузили мешки с песком, которыми потом укрепляли дамбу. Генеральный директор ЗАО „Курганстальмост“ Дмитрий Парышев этой ночью был на дамбе вместе с нашей командой», — сообщили в пресс-службе завода. Парышев лично руководил всеми процессами на дамбе, распределял работу своих подчиненных. Заводчане продолжают вести дежурство на защитном сооружении города. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы. Для укрепления защитного сооружения экстренно выезжали более сотни рабочих оборонного завода «Курганприбор». Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.