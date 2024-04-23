23 апреля 2024

«Коммерсант»: замминистра обороны РФ Иванов доставлен к следователям

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Задержанного замминистра обороны РФ доставили в СКР Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки, доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь 24 апреля задержанный проведет в изоляторе временного содержания.

«Сотрудниками ФСБ задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Задержанного контрразведчики доставили к следователям центрального аппарата СКР», — сообщает «Коммерсант».

Издание уточняет, что 24 апреля следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Тимура Иванова. Предположительно, это будет 235-й гарнизонный военный суд Москвы либо Басманный районный суд.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ему грозит до 15 лет заключения.

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Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки, доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь 24 апреля задержанный проведет в изоляторе временного содержания. «Сотрудниками ФСБ задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Задержанного контрразведчики доставили к следователям центрального аппарата СКР», — сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что 24 апреля следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте Тимура Иванова. Предположительно, это будет 235-й гарнизонный военный суд Москвы либо Басманный районный суд. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ему грозит до 15 лет заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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