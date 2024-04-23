23 апреля 2024

Суд приостановил слушание дела о растрате лишенным сана пермским священником

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Бывший пермский священник является фигурантом уголовного дела
Бывший пермский священник является фигурантом уголовного дела Фото:

Ленинский районный суд Перми приостановил слушание уголовного дела в отношение лишенного сана священника Николая Вернигора. Мужчину обвиняют в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край), указано в судебных материалах.

«Слушания уголовного дела Николая Вернигора были приостановлены. По ходатайству гособвинения назначена судебная строительно-техническая экспертиза проведенного в 2021—2022 годы ремонта Свято-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре», — на судебное делопроизводство ссылается РБК.

Один из эпизодов дела — присвоение 7,04 млн рублей, снятых с расчетного счета епархии в банке. По версии следствия, из них только 793,3 тысячи рублей были потрачены на уставные нужды. Подсудимый и защита считают бездоказательной версию полиции. Вернигор заявил, что расходовал деньги в служебных целях — на ремонт кафедрального собора.

По мнению правоохранителей, бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на личные нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок в Подмосквье за 10 млн рублей. Вернигора лишили сана 1 декабря 2023 года.

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Ленинский районный суд Перми приостановил слушание уголовного дела в отношение лишенного сана священника Николая Вернигора. Мужчину обвиняют в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край), указано в судебных материалах. «Слушания уголовного дела Николая Вернигора были приостановлены. По ходатайству гособвинения назначена судебная строительно-техническая экспертиза проведенного в 2021—2022 годы ремонта Свято-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. Один из эпизодов дела — присвоение 7,04 млн рублей, снятых с расчетного счета епархии в банке. По версии следствия, из них только 793,3 тысячи рублей были потрачены на уставные нужды. Подсудимый и защита считают бездоказательной версию полиции. Вернигор заявил, что расходовал деньги в служебных целях — на ремонт кафедрального собора. По мнению правоохранителей, бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на личные нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок в Подмосквье за 10 млн рублей. Вернигора лишили сана 1 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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