Суд приостановил слушание дела о растрате лишенным сана пермским священником

24 апреля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Бывший пермский священник является фигурантом уголовного дела Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ленинский районный суд Перми приостановил слушание уголовного дела в отношение лишенного сана священника Николая Вернигора. Мужчину обвиняют в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край), указано в судебных материалах. «Слушания уголовного дела Николая Вернигора были приостановлены. По ходатайству гособвинения назначена судебная строительно-техническая экспертиза проведенного в 2021—2022 годы ремонта Свято-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. Один из эпизодов дела — присвоение 7,04 млн рублей, снятых с расчетного счета епархии в банке. По версии следствия, из них только 793,3 тысячи рублей были потрачены на уставные нужды. Подсудимый и защита считают бездоказательной версию полиции. Вернигор заявил, что расходовал деньги в служебных целях — на ремонт кафедрального собора. По мнению правоохранителей, бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на личные нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок в Подмосквье за 10 млн рублей. Вернигора лишили сана 1 декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Перми приостановил слушание уголовного дела в отношение лишенного сана священника Николая Вернигора. Мужчину обвиняют в растрате 23 млн рублей Кудымкарской епархии (Пермский край), указано в судебных материалах. «Слушания уголовного дела Николая Вернигора были приостановлены. По ходатайству гособвинения назначена судебная строительно-техническая экспертиза проведенного в 2021—2022 годы ремонта Свято-Никольского кафедрального собора в Кудымкаре», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. Один из эпизодов дела — присвоение 7,04 млн рублей, снятых с расчетного счета епархии в банке. По версии следствия, из них только 793,3 тысячи рублей были потрачены на уставные нужды. Подсудимый и защита считают бездоказательной версию полиции. Вернигор заявил, что расходовал деньги в служебных целях — на ремонт кафедрального собора. По мнению правоохранителей, бывший священник украл со счетов церкви миллионы рублей, потратив их на личные нужды, продал автомобили епархии, похитил ростовую икону, Евангелие с золотым окладом и продал участок в Подмосквье за 10 млн рублей. Вернигора лишили сана 1 декабря 2023 года.