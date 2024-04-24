Сенат США принял законопроект о помощи Украине

Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Об этом говорится в результатах голосования.
«За проект проголосовали 79 человек, против — 18», — указано на официальном сайте Конгресса США. Таким образом, обе палаты конгресса одобрили проект, который теперь поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Последний обещал одобрить финансирование.
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Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Об этом говорится в результатах голосования. «За проект проголосовали 79 человек, против — 18», — указано на официальном сайте Конгресса США. Таким образом, обе палаты конгресса одобрили проект, который теперь поступит на подпись президенту США Джо Байдену. Последний обещал одобрить финансирование.